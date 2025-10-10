郝龍斌影射發動網軍攻擊 鄭麗文：不能讓外界撿到槍攻擊國民黨

國民黨主席參選人鄭麗文說，不樂見國民黨網內互打，她也不想對號入座。（記者洪美秀攝）

國民黨主席選戰白熱化，候選人郝龍斌指稱非常的多假帳號，且是境外勢力，宣稱自己是國民黨員，攻擊他比攻擊民進黨還厲害。被影射的候選人鄭麗文今天下午到新竹市竹蓮寺參拜時回應，選舉剩最後1週，會用正面態度來完成這場選舉，期許國民黨網內不要互打，她也不會對號入座，呼籲不要因這場選舉讓國民黨受傷，更不能讓外界撿到槍來攻擊國民黨。

鄭麗文今天下午到新竹市竹蓮寺參拜，同時向基層黨員拜票，新竹市議會議長許修睿、立委鄭正鈐及國民黨團議員都出席。對於郝龍斌指稱有境外勢力介入國民黨選舉，被影射的候選人鄭麗文說，她不願對號入座，黨內選舉「不要網內互打」，不論在公開場合或私下場合，大家都看到，這陣子以來對立委的攻擊抹黑也都沒有少，但她在想，可能因為選舉「力道比較難節制」，她藉此呼籲，不管是候選人或助選人，大家都要能盡量克制。

鄭麗文也說，這次黨主席選舉受到「前所未有的高度關注」，不僅黨內黨外，甚至兩岸、國際與海外僑胞都在關心。她認為這是好事，代表外界仍在意國民黨的未來發展，「如果沒有人關心，那代表國民黨可能不得民心」。在高度關注之餘，網路上有各種攻擊、抹黑、訕笑等，背後到底是什麼勢力，她相信各方都有。希望選舉用正面態度來完成這場選舉，千萬不要因這場選舉讓國民黨自己受傷，更不能讓外界撿到槍來攻擊國民黨。

鄭麗文到新竹市竹蓮寺參拜，新竹市議會議長許修睿、立委鄭正鈐及國民黨團議員陪同。（記者洪美秀攝）

