    首頁 > 政治

    不甩國慶「出槌一籮筐」! 韓國瑜PO墨鏡照：謝謝大家誇我帥 我也是有內涵！

    2025/10/10 16:49 即時新聞／綜合報導
    韓國瑜在臉書PO出他在國慶典禮時戴著墨鏡，瀟灑向台下揮手致意的照片。（圖擷取自 臉書）

    韓國瑜在臉書PO出他在國慶典禮時戴著墨鏡，瀟灑向台下揮手致意的照片。（圖擷取自 臉書）

    今日國慶典禮上，立法院長、國慶籌會主委韓國瑜疑似搞錯流程，突邀請嘉賓上台，呆愣5秒才急忙道歉並修正。隨後國慶致詞甚至脫口「把所有隱形堰塞湖都變成護國神山」等，還念錯講稿，向禮賓人員詢問。對此，韓國瑜PO出墨鏡照祝雙十快樂，並稱「謝謝大家都誇我帥，我也是有內涵的！」

    韓國瑜今日在典禮致詞說「這些隱形的堰塞湖一旦潰堤，就足以讓台灣形成滅頂的隱形堰塞湖，因此迎來114年度中華民國，比我們想像中更要處境艱難，我們必須用最快的時間，將這些隱形的極具威脅性的隱形堰塞湖，打造成一座一座護國神山。」並細數丹娜絲與樺加沙風災、低薪族超過120萬人、光電板破壞山林、「美濃大峽谷」以及大罷免撕裂台灣社會。

    此外，稍早在總統府前舉行的國慶大會上，總統賴清德致詞完畢，返回貴賓席後，按照流程原應宣布禮成，讓三軍儀隊屏障退場，並讓運動部榮耀英雄車隊進場，沒想到韓國瑜卻喊：「我們繼續...我們邀請日華懇談會...」接著似乎意識到錯誤，放空、沉默5秒後，他急忙表示：「對不起，我們有一點點這個...修正一下。」

    不過事後韓國瑜在臉書PO出，他在國慶典禮時帶著墨鏡，瀟灑向台下揮手致意的照片，韓國瑜在貼文中表示「雙十節快樂，祝大家幸福平安！」韓國瑜在留言處補充「謝謝大家都誇我帥，我也是有內涵的！」

    中華民國114年國慶大會，立法院長韓國瑜念錯講稿，向禮賓人員詢問。（記者陳逸寬攝）

    中華民國114年國慶大會，立法院長韓國瑜念錯講稿，向禮賓人員詢問。（記者陳逸寬攝）

    國慶籌會主委、立法院長韓國瑜國慶致詞細數丹娜絲與樺加沙風災、低薪族超過120萬人、光電板破壞山林、「美濃大峽谷」以及大罷免撕裂台灣社會。（記者陳逸寬攝）

    國慶籌會主委、立法院長韓國瑜國慶致詞細數丹娜絲與樺加沙風災、低薪族超過120萬人、光電板破壞山林、「美濃大峽谷」以及大罷免撕裂台灣社會。（記者陳逸寬攝）

    中華民國114年國慶大會，立法院長韓國瑜與夫人李佳芬。（記者陳逸寬攝）

    中華民國114年國慶大會，立法院長韓國瑜與夫人李佳芬。（記者陳逸寬攝）

