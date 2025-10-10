邱議瑩批韓國瑜國慶談話失格：看不到高度、只看到小氣度

立委邱議瑩批評韓國瑜國慶談話失格「看不到高度，只看到小氣度」。（資料照）

雙十國慶今天（10日）熱鬧登場，本是舉國團結的時刻，立委邱議瑩批評，但身為慶籌會主委、立法院長韓國瑜，致詞時竟在友邦面前唱衰台灣，自貶中華民國國格，韓國瑜只顧取悅自家粉絲，不配談「中立」，更談不上「格局」，是「小氣度」。

韓國瑜今天在國慶典禮致詞提到，在過去的一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？直到現在，同樣因為水患風災而受創嚴重的中南部鄉下，仍然處在艱難困苦的重建過程，股市漲破2萬6，但月薪不到3萬1的勞工朋友超過120萬人，更不要說那些被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識型態拖累的能源政策、被關稅談判犧牲的台灣未來，以上所有無形壓力，政治領袖要了解，一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。

對此，邱議瑩表示，韓國瑜今天的國慶談話讓人失望，他身為立法院長，本該展現國家高度，但今天致詞卻滿口政治算計、針對對手開酸，把國慶是團結的日子，變成藍綠對罵的舞台。

邱議瑩更指韓國瑜院長若只顧取悅自家粉絲、忘了代表全體國民，那就不配談「中立」，更談不上「格局」，更批評「今天的韓國瑜，看不到高度，只看到小氣度。」

