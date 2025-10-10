高市早苗親筆信送到！日華懇向賴總統轉交花蓮捐款目錄

日華議員懇談會（日華懇）10日下午在台北舉行記者會，由訪團副團長金子恭之（右起）、日華懇事務局代辦佐佐木紀、立憲民主黨眾議員小宮山泰子回應媒體提問。（記者田裕華攝）

日本國會最大跨黨派友台團體「日華議員懇談會」（日華懇）訪團今天（10日）舉行記者會，確認自民黨新任總裁高市早苗致民進黨主席、總統賴清德的親筆信，已由訪團正式轉交賴總統。

另外，日華懇訪團也在與賴總統的午餐會中，轉交花蓮洪災的捐款目錄，並當面報告日本國土省已同意提供「投入式水位觀測浮標」，協助花蓮堰塞湖監測作業。

日華懇事務局代辦、自民黨眾議員佐佐木紀指出，日華懇此次率領共28名跨黨派國會議員訪台，行程為期兩天一夜，昨晚起與台灣政要與團體交流，今天上午出席雙十國慶典禮，並於中午由賴清德總統與副總統蕭美琴主辦午餐會接待。

會中，日華懇轉交針對颱風「樺加沙」造成花蓮災情的捐款目錄，並報告日本國土交通省已決定應台灣政府請求，提供「投入式水位觀測浮標」 ，協助花蓮堰塞湖監測作業。

他表示，雙方在午餐會上也表達維護台海和平與穩定的共同決心，賴總統並向自民黨新總裁高市早苗表達祝賀與期待，希望未來能持續深化日台合作。

日華懇副團長、前總務大臣金子恭之說，古屋圭司會長因臨時被召回日本參加自民黨幹部會議未能出席記者會，但上午仍全程參加國慶典禮，聆聽賴總統演講至結束後才離席。

金子表示，賴總統在國慶演說中特別提及古屋的名字，令訪團倍感榮幸，也顯示台灣對日台關係的重視與期待。

對於高市早苗就任自民黨總裁後的台灣政策方向，金子強調，高市長期積極推動日台交流，賴總統日前也致賀電表達祝福，雙方互動順暢，相信日台關係在新內閣成立後將更趨密切。

日華懇事務局代辦、自民黨眾議員佐佐木紀指出，日華懇目前設有6個工作小組，涵蓋女性議員、戶籍制度、地方交流及CPTPP等議題，此次訪台也向台方報告各小組的最新進展，並與立法院及民間團體三商會、台灣事實查核中心交流，探討經濟合作與媒體素養等議題。

他並提到，日華懇為慶祝國立故宮博物院百年院慶，特別自日本帶來國寶級陶器贈送給故宮，對方承諾將於院內展出，象徵日台文化交流的深化。

適逢日本新內閣組成之際，針對外界關注部分議員未隨團來台，是否有「重任」在身？佐佐木說，事務組組長牧原秀樹因親友危急的狀況臨時取消行程，並無政治考量。

至於賴總統國慶演說強調加強國防與社會韌性，他說，日方對此表達認同並且感觸很深，也是值得日本學習的方向。

談及日華懇成員是否將入閣？立憲民主黨眾議員小宮山泰子說，日華懇一直以跨黨派方式推動對台友好，無論執政或在野，各政黨都重視與台灣的夥伴關係，未來將在各自崗位上持續強化合作。

日華懇代表團副團長、前總務大臣金子恭之。（記者田裕華攝）

日華議員懇談會（日華懇）10日下午在台北舉行記者會，由訪團副團長金子恭之（右）、日華懇事務局代辦佐佐木紀（左）分別說明並回答記者提問。（記者田裕華攝）

