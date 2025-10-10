藍營批賴總統國慶談話看不到反省擔當 充斥「兩國論」違憲思維

國民黨批評，總統賴清德國慶談話內容與國人實際感受大相逕庭，通篇充滿自我感覺良好的口氣，讓人看不見執政者應有的反省與擔當。（資料照）

針對總統賴清德今日國慶談話，國民黨回應說，內容與國人實際感受大相逕庭，通篇充滿自我感覺良好的口氣，讓人看不見執政者應有的反省與擔當，同時對於二次世界大戰還是滿滿的「終戰」史觀，完全忘記台灣被殖民的過往，國民黨除了表達強烈遺憾，也希望賴清德早日拿出總統格局，貼近人民感受，正視台灣的歷史與當前社會的真實困境。

前國民黨主席洪秀柱在臉書發文說，今年的國慶講話令人深感遺憾，通篇除了開頭與結尾勉強提及「中華民國」，全文充斥違憲的「兩國論」思維，把兩岸分割成「兩個國家」，刻意切斷歷史脈絡，模糊了中華民國的法理主權。

她說，如果一個人高舉「中華民國」的旗號，卻不願正面承認這段歷史，不願說出「我們抵抗的是日本侵略」，那麼他口中的「國慶」究竟是在慶祝什麼？

國民黨發言人鄧凱勛說，賴清德在國慶文告中大談經濟成長，但那些冰冷數字與全體國人的感受背道而馳，就如同立法院長韓國瑜所指出，全台仍有超過120萬人月薪不到3萬1000元，青年同時面臨低薪，而房價、物價卻節節高升，讓許多年輕人「薪水成長趕不上生活壓力」，賴清德若真要沾沾自喜，應該先讓人民過得有感，而不是對著數據自我陶醉。

鄧凱勛批評，賴清德在兩岸議題上只能「拜託川普、呼籲中國」，拿不出任何具體辦法，兩岸交流與對話停滯，敵意螺旋上升是無庸置疑的事實，賴清德卻仍然沉溺於意識形態的操作，缺乏實際解方。

鄧凱勛強調，國慶日是全體國民共同慶賀的日子，不是執政黨自我頌揚的舞台，如果沒有先人拋頭顱灑熱血，一棒接一棒的建設台灣，現在的領導人有什麼好自我感覺良好的？人民苦於低薪、通膨與高房價，兩岸風險升高、國際政經情勢未明，賴清德若仍選擇活在口號構築的平行世界，只會讓國家陷入更深的撕裂與焦慮。

他說，「賴總統，請您早日回到現實，傾聽民意、團結社會，而不是只要大家幫忙拍手、幫忙營造良好的自我感覺。」

