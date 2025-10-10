為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    爆紅兩岸！王世堅發國慶文「自玩哏」 被網友笑翻：貼文有聲音

    2025/10/10 16:06 即時新聞／綜合報導
    王世堅在臉書發文祝福網友雙十快樂。（取自王世堅臉書）

    王世堅在臉書發文祝福網友雙十快樂。（取自王世堅臉書）

    立委王世堅過去質詢時內容，被網友改編成歌曲，近日紅遍兩岸。今日王世堅在臉書發文祝福網友雙十快樂，引述被改編歌曲的歌詞，表示希望大家連假過得「從從容容游刃有餘」，大開自己玩笑，文章一出也被網友讚爆。

    王世堅過去還是台北市議員時，曾在質詢前台北市長柯文哲時發出金句「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，由於他說話時情緒強烈又有節奏，大約在一個月前，就有網紅就開始惡搞，將他質詢內容加上配樂，在Threads等社群平台爆紅。

    沒想到，網路上持續有人發布相關創作，近日更被中國網友配上搖滾伴奏及完整歌詞，再度爆紅。

    王世堅今日在臉書發文表示，今年的雙十連假有三天，祝大家雙十快樂！「希望各位鄉親在這個連假中過的從從容容游刃有餘」，他還暗示，希望收假時千萬不要匆匆忙忙連滾帶爬。

    文章PO出後，立刻吸引超過1萬名網友點讚，網友並紛紛留言表示：「被政治耽誤的歌手」、「堅哥 我覺得你有出息的小提琴是不是要出來表演了」、「我要從從容容出去玩了」、「現在是從從容容，三天後是連滾帶爬」、「為什麼這則貼文有聲音？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播