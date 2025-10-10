爆紅兩岸！王世堅發國慶文「自玩哏」 被網友笑翻：貼文有聲音

王世堅在臉書發文祝福網友雙十快樂。（取自王世堅臉書）

立委王世堅過去質詢時內容，被網友改編成歌曲，近日紅遍兩岸。今日王世堅在臉書發文祝福網友雙十快樂，引述被改編歌曲的歌詞，表示希望大家連假過得「從從容容游刃有餘」，大開自己玩笑，文章一出也被網友讚爆。

王世堅過去還是台北市議員時，曾在質詢前台北市長柯文哲時發出金句「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，由於他說話時情緒強烈又有節奏，大約在一個月前，就有網紅就開始惡搞，將他質詢內容加上配樂，在Threads等社群平台爆紅。

沒想到，網路上持續有人發布相關創作，近日更被中國網友配上搖滾伴奏及完整歌詞，再度爆紅。

王世堅今日在臉書發文表示，今年的雙十連假有三天，祝大家雙十快樂！「希望各位鄉親在這個連假中過的從從容容游刃有餘」，他還暗示，希望收假時千萬不要匆匆忙忙連滾帶爬。

文章PO出後，立刻吸引超過1萬名網友點讚，網友並紛紛留言表示：「被政治耽誤的歌手」、「堅哥 我覺得你有出息的小提琴是不是要出來表演了」、「我要從從容容出去玩了」、「現在是從從容容，三天後是連滾帶爬」、「為什麼這則貼文有聲音？」

