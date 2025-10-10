郝龍斌稱境外勢力介入黨主席選舉 學者：中國過濾掉不喜歡的人選

郝龍斌昨晚突發文致黨主席競選對手，以不實訊息攻擊他的那些網軍來自何方？（資料照）

國民黨主席候選人郝龍斌昨晚於臉書發文抱怨遭「境外勢力」網軍攻擊，對此，中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛今受訪表示，北京想利用國民黨主席選舉，過濾掉不喜歡的候選人，選擇一個可以合作或未來可作為在台的協力者或代理人，而中國會攻擊郝龍斌，代表中國喜歡的可能是更激進、好對抗、企圖製造台灣內部混亂與內耗的人選。

王智盛說，郝龍斌雖對境外勢力沒有指涉，但境外勢力會關注國民黨主席選舉，甚至介入其中，應該就只有中國。如果郝龍斌說的是真的，代表中國介入台灣政治相當深，不僅在台灣公職選舉中介選，以打擊民進黨，甚至也跟合拍的政黨合作，成為背後的黑手，這會讓人有更多細思極恐的聯想，北京恐想利用此次黨主席選舉，過濾掉不喜歡的候選人，選擇一個可以合作或未來作為在台的在地協力者或代理人。

王智盛分析，境外勢力攻擊郝龍斌，而現在國民黨內可跟郝競爭者，大概只有鄭麗文。他本來以為，北京可能會比較認同郝龍斌，因為郝比較穩健，且有軍方、新黨背景，如果連中國都要攻擊郝龍斌，或許北京更傾向支持激進、對抗、不想跟民進黨朝野和解，企圖製造台灣內部混亂與內耗的候選人。

王智盛說，國民黨不要天真地以為，選出任何人擔任黨主席，北京都會認同跟支持；國民黨必須要認清現實，中國根本不在乎未來國民黨主席是否可帶領國民黨贏得大選，或能否獲得台灣民衆支持，中國可能更在乎的是，國民黨黨主席能不能被利用、能不能製造台灣混亂。

