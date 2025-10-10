蘇巧慧推「新北百寶箱」外景節目 主題曲邀4金製作人柯智豪操刀

立委蘇巧慧在Youtube推出外景節目「新北百寶箱」，實際走進新北各個角落，找出默默為新北努力的一群人，同時挖掘新北的不同面貌與故事。（摘自網路）

新北市立委蘇巧慧多年來積極經營網路社群，除長期經營podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」，推廣本土故事繪本及母語教育已達3百多集，也自去年起在Youtube推出外景節目「新北百寶箱」，實際走進新北各個角落，找出默默為新北努力的一群人，同時挖掘新北的不同面貌與故事，她今天更推出由4金製作人柯智豪操刀的「新北百寶箱」MV主題曲，可愛又洗腦。

蘇巧慧表示，「新北百寶箱」至今已走遍新北市樹林、鶯歌、坪林、三芝、瑞芳、石門、中和、烏來、貢寮、萬里、金山、永和、土城等地區，每一集在拍攝前，她都會和團隊做足功課，並且不斷腦力激盪「我們希望向觀眾傳達什麼樣的故事，提出什麼樣的願景？」，因此準備的時程較長，節目自去年推出至今上架17集。

如其中一集「土城百寶箱」邀請到在地土城居民，同時也是知名 Podcast節目「台灣通勤第一品牌」主持人何勁旻（何a）一同分享生活在土城的甘苦談，更引起粉絲爭相留言「有何ㄟ就瞎挺」、「蘇巧慧眼光真好」、「真心介紹城市，超加分」。

除此之外，蘇巧慧也邀請到音樂作品涵蓋演唱會、電視電影、舞台劇、京崑劇歌仔布袋戲等不同領域的「4金製作人」柯智豪，由柯智豪親手操刀製作「新北百寶箱」主題曲，短短不到一分鐘融合了多種文化元素，蘇巧慧也放手讓團隊發揮創意，由團隊同仁的小孩獻上童聲，童言童語唱起「新北百寶箱」主題曲，既可愛、又洗腦，她希望如同主題曲歌詞所提及，新北有美麗的山嵐，遼闊的海，但更可愛的是親切的人群，她會繼續努力耕耘，讓新北的精采可以被更多人看見，新北百寶箱主題曲：https://www.youtube.com/shorts/SKITrO9pTc0

。

