為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蘇巧慧推「新北百寶箱」外景節目 主題曲邀4金製作人柯智豪操刀

    2025/10/10 15:30 記者翁聿煌／新北報導
    立委蘇巧慧在Youtube推出外景節目「新北百寶箱」，實際走進新北各個角落，找出默默為新北努力的一群人，同時挖掘新北的不同面貌與故事。（摘自網路）

    立委蘇巧慧在Youtube推出外景節目「新北百寶箱」，實際走進新北各個角落，找出默默為新北努力的一群人，同時挖掘新北的不同面貌與故事。（摘自網路）

    新北市立委蘇巧慧多年來積極經營網路社群，除長期經營podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」，推廣本土故事繪本及母語教育已達3百多集，也自去年起在Youtube推出外景節目「新北百寶箱」，實際走進新北各個角落，找出默默為新北努力的一群人，同時挖掘新北的不同面貌與故事，她今天更推出由4金製作人柯智豪操刀的「新北百寶箱」MV主題曲，可愛又洗腦。

    蘇巧慧表示，「新北百寶箱」至今已走遍新北市樹林、鶯歌、坪林、三芝、瑞芳、石門、中和、烏來、貢寮、萬里、金山、永和、土城等地區，每一集在拍攝前，她都會和團隊做足功課，並且不斷腦力激盪「我們希望向觀眾傳達什麼樣的故事，提出什麼樣的願景？」，因此準備的時程較長，節目自去年推出至今上架17集。

    如其中一集「土城百寶箱」邀請到在地土城居民，同時也是知名 Podcast節目「台灣通勤第一品牌」主持人何勁旻（何a）一同分享生活在土城的甘苦談，更引起粉絲爭相留言「有何ㄟ就瞎挺」、「蘇巧慧眼光真好」、「真心介紹城市，超加分」。

    除此之外，蘇巧慧也邀請到音樂作品涵蓋演唱會、電視電影、舞台劇、京崑劇歌仔布袋戲等不同領域的「4金製作人」柯智豪，由柯智豪親手操刀製作「新北百寶箱」主題曲，短短不到一分鐘融合了多種文化元素，蘇巧慧也放手讓團隊發揮創意，由團隊同仁的小孩獻上童聲，童言童語唱起「新北百寶箱」主題曲，既可愛、又洗腦，她希望如同主題曲歌詞所提及，新北有美麗的山嵐，遼闊的海，但更可愛的是親切的人群，她會繼續努力耕耘，讓新北的精采可以被更多人看見，新北百寶箱主題曲：https://www.youtube.com/shorts/SKITrO9pTc0

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播