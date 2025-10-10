出席賴清德午宴 日華懇：絕不能讓「台灣有事」發生

賴清德總統伉儷今日稍早在總統府接受來台各國慶賀團，包括率團的日本眾議員古屋圭司等人。（總統府提供）

賴清德總統今（10）日午宴「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」，感謝「日華懇」議員所建立的台日深厚情誼是提升雙方關係的重要動力，期待讓台日友誼更上一層樓。佐佐木紀眾議員代表「日華懇」強調，面對中國的施壓與威脅，日本深知台灣外部環境日益嚴峻，絕不能讓「台灣有事」發生。日本將與台灣、美國、澳洲及歐洲等民主夥伴緊密合作，共同守護自由、民主、法治與人權等普世價值。

賴清德感謝「日華議員懇談會」國會議員在日本政府高層改組之際，排除困難再次籌組大規模的跨黨派慶賀團來台參與國慶大典。他並指出，超過半世紀以來，「日華懇」一直是台日友好最堅實的橋梁，古屋會長率領「日華懇」成員長期在日本國會積極為台灣發聲，並發揮關鍵領導力，促成台日關係各領域深化交流，讓台日關係更加穩固。

他表示，台日是「患難見真情」的好朋友，不僅在天災地變中互相關懷，也是脣齒相依的「命運共同體」，共同面對地緣政治的挑戰。並感謝日本政府多次在重要國際場合強調台海和平穩定的重要性，也獲得理念相近國家的響應，包括今年美日峰會、G7外長會議、日本與北約秘書長雙邊會談、日歐盟峰會等，都彰顯維護台海和平穩定及反對片面改變現狀已是國際社會的高度共識。

隨後，佐佐木紀代表古屋圭司會長致詞表示，很榮幸再度來台參加國慶典禮，獲總統與副總統設宴款待。稍早聆聽總統國慶大會演說，對總統提出深化民主、維繫經濟成長及強化國家體質等戰略留下深刻印象，並對總統「透過實力維護和平」的理念以及呼籲國人團結一致的內容表達由衷支持。

佐佐木紀代表日華懇全體成員，對受樺加沙颱風影響的花蓮災情表達深切慰問，並由金子恭之副團長轉交賑災善款名錄予總統。佐佐木紀接著表示，日本國土交通省預計於10月17日將監測水庫水位的浮標設備運抵台灣，展現日本防災合作的支持。

佐佐木紀提到，日華懇設有6個研究小組，積極推動促進台日關係的各項活動，此行亦有多位女性國會議員訪台交流，先前並促成日本修法，自5月起「日本結婚登記國籍欄」，台灣配偶得以註記「台灣」國籍，展現日本對台灣的尊重與認同。未來也將持續推動地方政府、議會及中學生教育旅行等多層次交流，深化雙方人民互訪與理解。此外，CPTPP研究小組將持續推動經濟合作；台積電赴熊本設廠也象徵台日經濟合作邁向新時代，雙方可在經濟安全、能源與供應鏈強化等領域深化夥伴關係。

