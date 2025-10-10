為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    遺憾韓國瑜用不實消息政治攻擊 府方人士：國慶大典是向國際發聲的場合

    2025/10/10 15:11 記者陳政宇／台北報導
    今（10）日是雙十國慶，擔任國慶籌備委員會主任委員暨大會主席的立法院長韓國瑜於演說中砲火猛烈。（記者陳逸寬攝）

    今（10）日是雙十國慶，擔任國慶籌備委員會主任委員暨大會主席的立法院長韓國瑜於演說中砲火猛烈。（記者陳逸寬攝）

    立法院長韓國瑜今（10日）於國慶大典致詞細數丹娜絲與樺加沙風災、低薪族超過120萬人、光電板破壞山林、「美濃大峽谷」及大罷免撕裂台灣社會。對此，府方人士直言，韓國瑜用網路不實消息，在國慶大典上對不同政黨做政治攻擊，讓人意外且遺憾。

    擔任國慶籌備委員會主任委員暨大會主席的韓國瑜致詞提到，在過去的一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？直到現在，同樣因為水患風災而受創嚴重的中南部鄉下仍然處在艱難困苦的重建過程，股市漲破2萬6，但月薪不到3萬1的勞工朋友超過120萬人。

    韓續指，更不要說那些被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判犧牲的台灣未來，以上所有無形壓力，政治領袖要了解，一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。

    對此，一名府方人士受訪表示，今天是國慶大典，這是為國家慶生，且是面向國際很重要的場合；一個國會議長在國慶大典上，用這種網路上的不實消息，作為自己演講的內容，老實說滿令人意外。

    府方人士強調，國慶大典是台灣對國際發聲很重要的典禮，韓國瑜選這個場合對不同政黨做政治攻擊，「我們是表達遺憾」。

