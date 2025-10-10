為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    穩健保守、語調克制！賴清德國慶演說暢談經濟民生 小笠原欣幸曝「1關鍵」

    2025/10/10 17:56 即時新聞／綜合報導
    日本政治學者小笠原欣幸。（資料照）

    今天是台灣國慶日，日本知名政治學者小笠原欣幸指出，總統賴清德的國慶演說與去年有不同之處。他認為，賴清德今年的演說以「穩健、安全駕駛」為基調，沒有再次使用可能刺激中國的措辭，但也沒有積極呼籲與中國對話。他指出，去年中國在賴清德國慶演說後第4天，即進行大規模軍事演習。今年是否會再次進行，仍有待觀察。

    小笠原欣幸今日在臉書發文表示，去年賴總統提及了與中華民國相關的歷史觀，引發許多討論；但今年並未談及歷史觀。另外，演說中「中華民國」一詞的出現次數，從去年的8次大幅減少到今年的2次。而今年的提及內容也僅限於「中華民國國慶」與「中華民國加油」兩處。由前總統蔡英文提出的「中華民國台灣」這個詞雖然出現了，但並未成為討論主題。

    小笠原欣幸特別指出，賴總統在涉及中華民國作為祖國的論述、二戰戰勝國的紀念活動，以及終戰80周年等議題時，似乎在中華民國史觀與台灣史觀之間出現了某種「搖擺」。他是否支持「中華民國台灣」的概念仍不明確。若要鞏固現狀維持的基礎，或許有必要對中華民國派進行更細緻的論述。

    在演說中關於中國的部分，小笠原欣幸表示，去年賴總統強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，但今年則未再提及，也並未使用任何新的、可能刺激中國的措辭。同時，也沒有積極呼籲與中國對話的語句，談話較為低調。他表示：「去年，中國在賴總統國慶演說後第4天即進行大規模軍事演習。今年是否會再次進行，仍有待觀察。」

    小笠原欣幸最後總結，2025年的國慶演說總體來說，沒有令人驚訝的內容，也沒有對中國提出新的呼籲，是一場穩健保守、語調克制的演說。相較於政治與中國相關的議題，演說更著重於經濟與民生。這可能是因為，在罷免案中遭受重大挫敗後，執政黨處於劣勢局面，演說因此有意圖轉換戰略風格。不過，這樣的轉變是否會成功，尚不得而知。他也表示，眼前的政治局勢，可能仍將由在野黨主導。

