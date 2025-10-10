賴清德國慶演說 張麗善：華麗詞藻下能體恤民眾辛苦？

雲林縣長張麗善。（記者李文德攝）

今天是中華民國114年國慶，針對賴清德總統的國慶演說，雲林縣長張麗善下午受訪時表示，華麗詞藻下是否更深入體恤民眾辛苦，期盼總統與團隊能更務實地了解民間疾苦。她更說，若可透過對話降低戰爭風險的話，如此我們的國防預算也不必擴增，更可拿來投入人民福祉，福國利民。

張麗善表示，現在必須正視當前人民所面臨的各項現實挑戰，不只是經濟蕭條、貧富差距或者在國際形勢下所遭遇的困難，以及氣候變遷所帶來衝擊，都讓我們看見社會中潛藏的巨大危機與挑戰。

張麗善認為，今日國慶慶典聽到賴總統的致詞，提出了更遠大的目標與理想。然而這樣願景與基層民眾實際生活仍存在著一段落差，華麗詞藻下是否更深入體恤民眾辛苦，期盼總統與團隊能更務實地了解民間疾苦。

張麗善指出，立法院長韓國瑜也在致詞中表達對民眾體恤與了解，所以希望不論是中央、立法院或行政院，各方都能齊心協力，回應人民的困境，特別是在國際情勢緊張、美國高關稅壓力下，許多傳統產業正陷入困境，這時候政府要如何接應社會安全網，安定人心，應該更務實地盤整及了解。

張麗善強調，面對兩岸與國際局勢，更應該以「對話」代替「對立」，如今國際上已有太多戰爭例子，因此若可透過對話，可降低戰爭風險的話，如此國防預算也不必一再擴增，從GDP3%提高至5%，雖看似只是幾個百分點的變化，實際上有多少是人民的納稅錢。如果能夠和平共處，這些預算也可拿來投入人民的身上，福國利民。

