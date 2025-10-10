總統國慶演說「外交篇幅減量」 學者：戰略語言整合

總統賴清德10日上午於國慶大會發表上任後第2次國慶演說。（記者塗建榮攝）

總統賴清德今（10）日上午於國慶大會發表上任後第2次國慶演說。東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗表示，總統今年國慶演說的結構設計出現重心轉移，「外交篇幅縮小、國防語言強化、兩岸語調收斂」，屬於戰略語言的整合，將外交與國防納入制度框架，用「印太和平樞紐」取代傳統的外交篇章，讓台灣在國際秩序中的位置更具主體性。

洪浦釗受訪指出，賴清德將外交、國防與兩岸關係統合在「民主台灣是印太和平穩定的樞紐」的框架之下，也就是把傳統的「對外政策」轉化為「制度定位」，因此不再逐項羅列外交成果，而是以「制度參與」取代「外交清單」，讓「台灣作為民主體制的一環」本身，成為最具說服力的外交語言。

請繼續往下閱讀...

至於賴清德致詞中說，「期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀」。洪浦釗認為，這並非挑釁，而是在重新劃定界線，以穩健語氣提醒國際社會，台灣面對的挑戰不是「口水戰」，而是一場「價值與制度」的長期競爭，換言之，就是在告訴全世界「台灣的堅持，代表民主陣營的底線」。

洪浦釗認為，整體而言，賴清德今年的演說防衛性更強、語氣更穩，從「守住台灣」走向「讓世界看見台灣」的外交成熟度。

針對今年講稿中外交篇幅的減量，洪浦釗認為，「外交篇幅的減量，不是退場，而是升級」，是將外交與國防納入制度框架，用「印太和平樞紐」取代傳統的外交篇章，讓台灣在國際秩序中的位置更清晰、也更具主體性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法