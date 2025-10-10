芬蘭主流媒體專文祝賀我國慶 籲中國在地緣政治保持克制

芬蘭主流報紙《Turun Sanomat》今日特別首度於政治專欄專文祝賀台灣國慶。（圖擷取自Turun Sanomat網站）

今日為雙十國慶，我國駐芬蘭代表處已於8日舉辦國慶酒會。芬蘭主流報紙《Turun Sanomat》今日更特別首度於政治專欄專文祝賀台灣國慶，並指出若台灣主權及完整遭破壞，芬蘭等俄羅斯鄰國的地緣政治風險將上升。我國駐芬蘭代表林昶佐也說，多年來自中國的脅迫使台灣更加強大、更具韌性，這些經驗如今已成為台灣對世界最寶貴的貢獻之一。

專欄主筆、芬蘭政治學者Kari Liuhto撰文表示，今日為芬蘭文學日，台灣也正在慶祝國慶日；他想向台灣人民致上國慶祝賀，也希望台灣的鄰國在地緣政治上能保持克制。

請繼續往下閱讀...

Liuhto指出，台灣與芬蘭的鄰國都是懷有擴張野心的國家，俄羅斯試圖以烏克蘭為代價擴張其疆界，中國則透過建造人工島，企圖擴張其海域。

面對中國野心，Liuhto表示，台灣受到海洋與不利於登陸作戰的海岸線保護，中國及世界對台灣半導體產業的依賴，也讓台灣安全受到另一層保護。

Liuhto指出，對芬蘭及其他俄羅斯的鄰國而言，若台灣的主權與完整遭到破壞，將代表俄羅斯鄰國的地緣政治風險將會上升，除了地緣政治位置相似之外，台灣對芬蘭而言也是一個重要的貿易夥伴，台灣占芬蘭進口總量的百分之一。

我國駐芬蘭代表林昶佐於8日國慶酒會中，也致詞表示，在經濟上，台灣在全球半導體與尖端製造業扮演不可或缺的角色，政治上，隨著專制政權試圖破壞民主，台灣憑藉數十年應對中國脅迫的經驗，越來越常被邀請在國際場合中分享「台灣經驗」。

林指出，多年的脅迫使台灣更加強大、更具韌性，而這些經驗如今已成為台灣對世界最寶貴的貢獻之一。

林昶佐也表示，台灣不接受永遠遭脅迫與孤立，台灣與芬蘭及世界各地的夥伴攜手合作，不僅能夠維護和平與自由，更能創造充滿希望的未來，讓台灣能夠在國際舞台上充分貢獻力量，並被平等對待，當那一天到來時，他相信各方都會充滿自豪地回顧當時付出的努力與過程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法