賴清德國慶演說「2大彩蛋」曝光 金句團結愛台灣熱情

114年國慶大會今（10日）登場，總統賴清德以「變局中，奮起的新台灣」為題發表國慶演說。（記者塗建榮攝）

114年國慶大會今（10日）登場，總統賴清德以「變局中，奮起的新台灣」為題發表國慶演說。黨政人士透露，其中包括2大彩蛋，首先是賴引述百年前民主前輩蔡培火的名言「台灣是台灣人的台灣」，意在強調團結台灣；其次，賴也援引詩句「小小多山的國家」，勉勵公民的覺醒與愛台灣的熱情不斷傳遞下去。

黨政人士解讀，賴清德在演說一開始時，藉由台灣解嚴天數終於超越戒嚴天數破題，凸顯台灣有別於中國的民主體制。總統之後指出，「歷經千辛萬苦所打造的民主台灣，正是台澎金馬2300萬人在這個世界最明確的定位。」其實這是面對中國近年來不斷扭曲聯合國第二七五八號決議、二戰歷史文件，宣稱台灣屬於中國；美國在台協會（AIT）、美國國務院罕見公開指陳，北京論述是錯誤的，無論二七五八號決議或二戰歷史文件，均未涉及台灣歸屬；總統也藉此表明，台灣主權屬於兩千三百萬人民。

國人早就朗朗上口的「台灣是台灣人的台灣」，其實是早在1920年7月《台灣青年》第四號，蔡培火在「我島與我等」一文率先使用。一般認為，這是啟發台灣人意識非常重要的金句，百餘年來不斷被引述。楊双子2024年11月領取「美國國家圖書獎」時就說，台灣人在百年前對日本人說出「台灣是台灣人的台灣」這句話，百年後也對中國人說同樣的一句話。

黨政人士續指，總統將「台灣是台灣人的台灣」進一步擴充為「台灣是全體台灣人的台灣」，一方面呼應去年520就職演說，談及「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮」。另方面可追溯到民進黨2004年「族群多元國家一體決議文」，台灣主體性是由各族群共同參與所建構，各族群都是台灣主人，每個人國家認同不一樣，形成過程亦不相同，但只要認同這片土地，就是台灣這片土地的主人的概念。

該人士認為，在這片土地生活，形成不同的國家認同，不管是認同中華民國、台灣、中華民國台灣，都應該尊重彼此，只要認同這片土地就是台灣人，台灣主權屬於台澎金馬2300萬人，總統意在強調團結台灣。

另一個金句彩蛋也讓人不少人有感。黨政人士表示，演講最後，賴總統肯定「鏟子超人」發起世界上絕無僅有全民運動，「台灣，那一個小小多山的國家，何等的有愛心，是何等偉大啊！」這是民主前輩鄭南榕引用聶魯達詩句「如果我必須死一千次，我只願死在那裡，如果我必須生一千次，我只願生在那裡，我那小小多山的國家。」近年來因台灣民主與主權受到強烈威脅下，再次被台灣公民運動參與者引述而風行，藉此勉勵所有台灣人，公民的覺醒與愛台灣的熱情，是會不斷傳遞下去的。

