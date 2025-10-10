蕭旭岑：賴清德國慶談話放棄兩岸和解路線採取軍事對抗路線

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

針對賴清德總統今日國慶談話，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德絕口不提兩岸條例，也不提兩岸交流，通篇強調「以實力換取和平」，這是放棄兩岸和解路線，採取「直衝對撞」的軍事對抗路線，這是危險的訊號，讓人對未來感到悲觀。

蕭旭岑並指出，賴清德國慶談話通篇用「中國」稱呼對岸，而且上任以來從未使用過「中國大陸」或「大陸」的稱謂，仍延續「新兩國論」路線，要讓兩岸逐漸走到沒有迴旋空間，他呼籲賴清德，只有回歸中華民國憲法「台灣與大陸同屬一個中國」的規定，揚棄錯誤的「新兩國論」，才能團結所有國人，確保兩岸和平。

請繼續往下閱讀...

不過，蕭旭岑也肯定賴清德花了很多篇幅談台灣內政問題，包括增大投資、國際合作、深耕產業，以及對年輕人、長者的補助政策等，但他說，可惜的是賴清德的內政宣示，卻是建構在與對岸展開軍事對決的基礎上，顯得非常脆弱而危險，也凸顯賴政府還是將意識形態擺在人民福祉之前。

蕭旭岑質疑，所謂加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統，以及在2030年前達到國防支出佔GDP5％，這對台灣整體國防與經貿安全的影響，有沒有具體評估？有沒有向立法院提出合理的預算報告？最重要的是，花了好幾千億建構所謂的國防、「韌性」社會，有讓台灣更安全嗎？

蕭旭岑指出，中華民國總統最重要的職責，是確保兩岸和平、台灣安全，這必須要透過遵循中華民國憲法與兩岸人民關係條例，與中國大陸在共同政治基礎上，達成和平方式解決彼此分歧的目標，放棄兩岸和解，只強調軍事擴張的中華民國總統，通常只會適得其反，讓台灣更危險，更台灣人更沒有尊嚴。

有關賴清德昨晚在國慶晚會中「沒有台灣就沒有中華民國」的言論，蕭旭岑批評是邏輯錯誤的說法，應該是「沒有中華民國就沒有安定的台灣、澎湖、金門、馬祖」，所謂「沒有台灣就沒有中華民國」就好像說「沒有台中、台南就沒有台灣」，是本末倒置，也錯誤混淆地名與國名的差異，無助於團結國人，只會製造更多紛擾。

蕭旭岑也遺憾賴清德在國慶談話中，再提「終戰」的錯誤史觀，這樣媚日、蔑視台灣的說法，不該從總統口中提出，他並質疑賴清德在國慶前為了討好美國總統川普，一連串諸如「諾貝爾和平獎」、「讓美國再次偉大」的說法，不倫不類，有失中華民國總統格調，這麼跪美舔美，台積電都奉送出去，已經讓賴清德一再吹噓的「守護主權」之說破功。

