為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文要台灣人自豪「我是中國人」 藍營議員蔡育輝批講得太超過

    2025/10/10 14:51 記者蔡文居／台南報導
    國民黨南市議員蔡育輝表示，鄭麗文的說法講得太超過，這是為了拉攏選票，如當選國民黨主席後講這種話是扣分。（記者蔡文居攝）

    國民黨南市議員蔡育輝表示，鄭麗文的說法講得太超過，這是為了拉攏選票，如當選國民黨主席後講這種話是扣分。（記者蔡文居攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文日前出席軍系校友會黨員在台南舉辦的政見座談會，她說，她承諾未來所有台灣人都會自豪、自信地說「我是中國人」，這才是國民黨要做的事。該言論引起黨內議員非議，國民黨台南市議員蔡育輝表示，該說法講得太超過，這是為了拉攏選票，如果當選國民黨主席後講這種話，對國民黨是扣分。

    鄭麗文的「我是中國人」說法傳出，當天就有黨內議員覺得不妥，認為這樣說2026、2028的縣市長及總統選舉，「國民黨要怎麼選？」認為這並非台灣社會主流民意。在國民黨內以敢言著稱的南市議員蔡育輝直言，這講得太超過了。

    蔡育輝表示，國民黨主席選舉，透過民主產生的結果大家都要接受，雖然理念不同，但不管誰當選都給予恭喜，希望能帶領國民黨挑戰執政的民進黨，爭取2026及2028的勝選。不過，國民黨的黨員結構有不合理的地方，感覺主席選舉當選結果都決定在某一軍系，就是黃復興黨部的身上。這次媒體操作好像是兩強在對決，比較遺憾的是這次遇到花蓮天災，讓國民黨主席選舉失焦，也遭受很多批評。

    蔡育輝表示，台灣人現在比較少說自己是中國人，認同統一的愈來少。鄭的說法，他認為講得太超過了。在台灣長大的台灣人，認為祖先來自中國，但不會認為自己是中國人，雖然有血緣、文化關係及歷史淵源，但多數人大概不會說「我是中國人」這句話。現在在台灣長大的人，就像他60幾歲這一代的人，不會說以中國人為榮，而是以台灣人為榮。

    蔡育輝說，兩岸應維持和平相處，台灣不主張獨立，中國大陸不武統，這應是兩岸人民的共識。

    希望兩岸和平相處，不要去談什麼人，以中華民國為最大公約數，大家團結在中華民國國籍之下，不管是「中華民國在台灣」或「台灣在中華民國」，大家追求的就是經濟繁榮、務實穩定、生活好。

    鄭麗文日前出席軍系校友會黨員在台南舉辦的政見座談會，她說，她承諾未來所有台灣人都會自豪、自信地說「我是中國人」，這才是國民黨要做的事。（記者蔡文居攝）

    鄭麗文日前出席軍系校友會黨員在台南舉辦的政見座談會，她說，她承諾未來所有台灣人都會自豪、自信地說「我是中國人」，這才是國民黨要做的事。（記者蔡文居攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播