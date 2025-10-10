影片曝！俞大㵢美國慶酒會「舉鏟子」致敬志工 現場一片歡呼

俞大㵢在致詞時致敬花蓮光復救災的志工「鏟子超人」，直接舉起一把大型方鏟，現場立刻響起一片歡呼，並全場鼓掌。（取自台灣駐美代表處粉專）

我國駐美代表處於美東時間8日舉辦國慶酒會，駐美代表俞大㵢在致詞時致敬花蓮光復救災的志工「鏟子超人」，直接舉起一把大型方鏟，現場立刻響起一片歡呼，並全場鼓掌。影片曝光後，讓不少網友相當感動。

我國駐美代表處於美東時間8日舉辦國慶酒會，與會來賓包括美國眾院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）、美國眾院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納、眾院國會台灣連線共同主席史坦頓（Greg Stanton）、聯邦眾院外委會成員惠曾佳（Bill Huizenga）等政要。

請繼續往下閱讀...

俞大㵢致詞時，感性提到台灣花蓮近日遭洪水重創，或許他本人、妻子與駐美同仁們不在花蓮，「但我們的心與他們同在」，俞大㵢說完並從講台拿出一把預藏好的大型方鏟，奮力舉起後在空中揮舞數下展示，現場也立刻響起如雷掌聲與歡呼。

對此，台灣網友紛紛表示：「非常動人心的畫面」、「讓全世界看見台灣」、「這個俞代表真的超讚的」、「讓人感動的發言！加油」、「他講完驕傲的舉起鏟子，台灣人真的太可愛了啦」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法