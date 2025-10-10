賴清德國慶演說未提「兩岸互不隸屬」國安人士：自信展現台灣主體性

114年國慶大會今（10日）登場，總統賴清德以「變局中，奮起的新台灣」為題發表國慶演說。（記者羅沛德攝）

總統賴清德今（10日）發表雙十國慶演說，其中兩岸論述篇幅相較去年縮短，引發關注。國安人士說明，一來是展穩健俐落風格，論述民主台灣在國際上的關鍵地位，並指出民主台灣與威權中國之間的交集，應是要共同「追求和平」；二來通篇未提互不隸屬，也意味著「兩岸互不隸屬」、「世界的台灣」早已是台灣社會的最大共識，台灣將以「四個堅持」、「和平四大支柱行動方案」為基礎，捍衛和平、面向國際，自信展現民主台灣的主體性。

賴總統兩岸論述，以二戰終戰80週年為始，關鍵字以「和平」為主軸，其中有三大重點。該人士指出，第一，談論民主台灣的關鍵地位，正是在於扮演「印太和平穩定的樞紐」；第二，喊話中國體現大國責任；第三，台灣將增強實力守護和平。

國安人士說，賴總統選擇以「和平」貫穿此次雙十談話的兩岸論述其來有自，去年七大工業國集團（G7）領袖峰會聯合公報重申，維護台海的和平穩定對國際的安全與繁榮不可或缺；澳洲前總理莫里森日前於「2025台北安全對話」發表專題演講時也強調維持台海和平的重要性，指出若中國控制台灣，所有民主國家無法置身事外。「和平」不只是賴總統兩岸論述的核心基礎，同時也是國際社會的最大共識。

此外，國安人士談到，此次賴總統的兩岸論述篇幅精簡俐落，但其中三大寓意展現台灣的戰略自信。第一、「台灣是全體台灣人的台灣」隱含回應當前國內外的政治局勢，對內是針對國民黨主席選舉中六位主席候選人的國家認同，重申認同台灣才是這個國家、這片土地的主人，台灣主權屬於2300萬人。對外則是因應中國以法律戰在國際上宣稱台灣是中國一部分、AIT近日批評中國試圖扭曲《開羅宣言》、《波茨坦公告》等歷史文件，總統談話再次凸顯，台灣是屬於認同這片土地的人們。

第二、「台灣是全體台灣人的台灣」刻意加上「全體」兩字也藏有巧思。賴總統去年520就職演說，曾宣示全體國人不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。

對應於總統本次演說結尾，以三種國家稱呼，依序表達台灣加油、中華民國加油、中華民國台灣加油，作為全體的最佳詮釋。

國安人士續指，第三，總統開場即祝賀中華民國生日快樂、以台灣解嚴天數超越戒嚴天數等，強調「歷經千辛萬苦所打照的民主台灣，正是台澎金馬2300萬人在這個世界最明確的定位」，相較兩岸論述更仔細勾勒「民主台灣」；並強調台灣將以亞洲民主燈塔之姿，持續照望生活在威權統治黑暗下的每一個人，暗指中國及北韓等極權國家。

