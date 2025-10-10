基隆國慶日升旗變「帶動唱」 綠營議員批：市府螺絲鬆了

基隆市長謝國樑個人臉書昨天（9日）張貼今天雙十節將辦升旗典禮，10日上午基隆海洋廣場卻變成帶動唱活動；謝國樑坦稱疏失道歉。（記者俞肇福攝）

謝國樑認錯道歉 要求同仁更正

基隆市政府昨日（9日）透過官方LINE宣傳，預告今天10月10日9時30分將於海洋廣場舉辦「升旗典禮」，不過有民眾一早到海洋廣場，也沒看到國旗升旗典禮所需要的旗桿，取而代之的是「帶動唱」，讓民眾有點錯愕；民進黨基隆市議員鄭文婷批評「過去從未出現這樣的混亂情況，今年卻在宣傳與執行上前後矛盾，顯示基隆市政府的螺絲鬆了。」基隆市長謝國樑坦承疏失，向民眾致歉，將要求同仁更正。

謝國樑說，今天10月10日國慶日是用帶動唱方式慶祝國慶，但是他的臉書上是寫升旗典禮，他會要求同仁更正，未來不要再犯錯，他要向民眾致歉。

鄭文婷指出，過去國慶升旗典禮多數時間都是在清晨舉行，象徵莊嚴與團結，但今年市府卻延至9時30分舉行，還沒有升旗典禮，讓民眾大感困惑與失望。「過去從未出現這樣的混亂情況，今年卻在宣傳與執行上前後矛盾，顯示市府行政螺絲鬆了。」

鄭文婷進一步指出，從7月以來，謝國樑頻頻請假出國，沒有把心思放在市政，市府團隊因此失去方向與紀律。「如今連國慶日升旗典禮這樣的例行儀式，都能出錯，充分反映出謝市長對市政缺乏專注與掌握。」她強調，「國慶日慶祝活動可以選擇形式，但不能忽略市政基本秩序。」鄭文婷呼籲，市府團隊應立即檢討行政流程與活動規劃，回歸市政本位，讓民眾重新看到穩定、可靠的市政府。

