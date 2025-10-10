賴清德首提國防特別預算3目標 知情人士曝「經濟戰略佈局」

總統賴清德今（10日）發表國慶演說，提及國防特別預算的3大目標。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德今（10日）發表國慶演說，提及國防特別預算的3大目標。對此，知情人士說明，賴總統設立新階段的國防發展目標，背後有其經濟戰略佈局；對內從國防自主、強化戰力、厚植國防軍工產業實力，到對外與國際友盟國家合作，確切拉出一條自由民主防線，展現台灣以實力護和平的戰略自信。

知情人士今表示，總統點出民主台灣是印太和平穩定的樞紐，並首次正式具體論述「國防特別預算」要達成的三大目標。第一，首度亮相的「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網；第二，加強引進、結合高科技及AI技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略嚇阻效能。

第三，持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業的實力、深化本土供應鏈、提升國防工業能量，進而成為友盟信賴的安全合作夥伴，共同排除紅色供應鏈，為自由民主國家建立國防信任，一起建構守護自由民主價值的堅強防線。

知情人士指出，賴總統的三大目標，對內從強化國防自主、提升不對稱戰力、厚植國防軍工產業，對外則要與理念相近國家合作，拉出一條捍衛自由民主的和平防線，在地緣政治變動的局勢下，展現台灣的戰略自信。國防預算不單牽涉國家安全，在國防預算基礎之上，也將帶動國防、軍工產業發展，進而擴大內需，國防預算也可視為經濟預算。

該人士說，總統的第三個目標即為持續投資國防創新科技，厚植國防與軍工產業實力，透過本土研發、設計、生產、製造，深化本土供應鏈，帶動與加速基礎工業升級轉型，進而延伸讓年輕世代擁有更多機會投入創新與高科技AI技術研發領域，可以說國防特別預算背後更有經濟戰略佈局。

知情人士表示，總統拋出國防特別預算與台灣之盾，其實有脈絡可循，賴政府在國慶前一天，就已對外預先鋪排投書國際媒體。美國學術期刊《外交事務》9日刊出國安會副秘書長林飛帆以〈台灣「以實力促進和平」的計畫─韌性投資如何嚇阻北京〉為題的專文，內文借鏡烏克蘭、芬蘭、以色列等國在全社會防衛經驗，直指和平不能靠綏靖主義維持，並說明台灣現行強化防衛韌性策略，呼籲民主國家積極合作。這與賴總統雙十談話中所提「實力不只要透過軍力，也要透過全社會的韌性」、「全民參與，自助助人」不謀而合。

至於對內，國防部9日公布新版「國防報告書」，首次提到去年成立的「國防創新小組」（DIO），聚焦無人系統、反制無人系統、AI應用等，未來將持續結合AI新興科技，應用導入於軍事領域。

國防部DIO以創新科技及現貨裝備，消減「形式主義」部隊管理，強韌後勤管理、深化全民國防、穩固國防人力及強化督察效能，以厚植整體國防戰力，與賴總統強調的結合高科技及AI技術、建構智慧化防禦作戰體系，並持續投資國防創新科技也相互呼應。

