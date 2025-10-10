韓國瑜酸美濃大峽谷 林岱樺：被罷免的市長適合對高雄指指點點?

林岱樺今天參加高市府在澄清湖的升旗典禮。（圖擷自林岱樺臉書）

立法院長韓國瑜今天在國慶典禮致詞時，特別點名高雄所謂的「美濃大峽谷」；對此，民進黨立委林岱樺反嗆:「被罷免的高雄市長適不適合對高雄指指點點？公道自在人心」，請不要抹黑高雄、嫌棄高雄。

韓國瑜今天在國慶典禮致詞提到，在過去的一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？直到現在，同樣因為水患風災而受創嚴重的中南部鄉下，仍然處在艱難困苦的重建過程，股市漲破2萬6，但月薪不到3萬1的勞工朋友超過120萬人，更不要說那些被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判犧牲的台灣未來，以上所有無形壓力，政治領袖要了解，一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。

對此，民進黨立委林岱樺表示，請韓國瑜院長不要忘記，立法院也是政府的一部分，韓國瑜提到的「台海戰爭、黨派分裂與關稅談判」，不是他口中的三大堰塞湖，而是朝野必須解決的挑戰。

林岱樺也說，「被罷免的高雄市長適不適合對高雄指指點點？公道自在人心」，但是當全體高雄市民，為故鄉奮力打拚的時候，請不要抹黑高雄、嫌棄高雄。

所謂的「美濃大峽谷」，是指高雄美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地，遭盜採土石後回填營建廢棄物，農地還被挖出深達12公尺的巨大坑洞，被藍營揶揄是「大峽谷」，但本案背後傳出有藍綠民代都涉入其中。

