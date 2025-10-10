嘉義市經國新城升旗典禮 張啓楷出席飄「選舉味」

嘉義市精忠新城今上午結合全民國防教育宣導活動，舉辦國慶升旗典禮。（嘉義市政府提供）

今天雙十國慶日，嘉義市經國新城、精忠新城舉辦升旗典禮，嘉義市長黃敏惠因出訪美國，今上午參加僑界在美國雪城舉辦國慶升旗典禮，由副市長林瑞彥代表出席，與市民一起高唱國歌，同祝中華民國生日快樂，氣氛熱鬧歡騰。

嘉義市經國新城、精忠新城為多個舊眷村改建而成住宅區，過去被視為國民黨票倉，今經國新城舉行升旗典禮，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯，以及黨籍市議員傅大偉、陳家平、鄭光宏等人出席，民眾黨立委張啓楷也現身會場，由於張啓楷曾被民眾黨主席黃國昌點名可參選嘉義市長，讓國慶升旗活動飄出「選舉味」。

林瑞彥致詞說，黃敏惠率領市府團隊赴美國紐約進行城市外交與教育參訪，也與僑界共同參加美國雪城升旗典禮，一同祝福中華民國生日快樂。他說，雙十國慶連假，嘉義市北香湖公園的「光織影舞」光影藝術展持續展出，以迪士尼動畫《愛麗絲夢遊仙境》為主題，邀請大家「來嘉追光、共享夢幻」。

張啓楷致詞說，向一生奉獻給中華民國的榮民榮眷表達敬意與感謝，他會持續為退休軍警人員爭取合理福利，並祝福中華民國生日快樂。

嘉義市政府民政處表示，為慶祝光輝10月，市區中山路兩旁懸掛國旗，讓民眾感受國慶喜慶氛圍，提升對國家的認同感。精忠新城廣場今「歡慶雙十升旗典禮」同時舉辦全民國防教育宣導活動，發送小國旗等宣導品，提升全民國防意識，並進而凝聚國人的愛國情操，感受熱愛國家的生命力。

嘉義市經國新城今舉行國慶升旗典禮，民眾黨立委張啓楷（右五）出席，動向受外界矚目。（民眾提供）

