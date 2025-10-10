為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北市府8千多缺額找無人！ 白營議員︰雪崩式缺工 不相信願景

    2025/10/10 14:14 記者甘孟霖／台北報導
    民眾黨議員陳宥丞指出，北市府缺工8千多人，施政報告多大願景他都不信。（資料照）

    台北市長蔣萬安上任已經第三年，不過市政府運作卻悄悄出現危機，台灣民眾黨台北市議員陳宥丞指出，市府如今面臨嚴重缺工，從今年1月缺7千多人，到8月底狀況更嚴重，缺8千多人，可說是雪崩式缺工；他強調「三軍未動，糧草先行」，缺工如此嚴重，就算施政報告有多大的願景都難以說服人。台北市政府人事處指出，已採取控留職缺改進用聘僱人力、增提考試預估缺額及進用專門職業及技術人員等方式，增加用人來源，減少缺額。

    陳宥丞表示，蔣萬安上任第三年，面臨明年的選舉連任，已經來到九局下半，蔣萬安身為投手更已經兩好三壞滿球數，好球方面其一是蔣萬安對市政較就任初期熟稔有目共睹；第二則是蔣萬安公開為台北市爭取統籌分配稅款。

    不過，陳宥丞也點出，台北市市政目前面臨三壞球急需解決，第一是「嚴重缺工」第二是「交通不通」公車缺司機導致脫班、捷運屢見故障等；第三是都更與社宅「牛步」；最重中之重的，就是市府面臨嚴重缺工問題。

    陳宥丞指出，至今年8月底，市府的預算員額7萬6389人，但現僅有6萬8065人，缺額共8324人；今年1月缺額就達到7644人，想不到過了幾個月狀況不僅沒改善，反而更嚴重，顯示人力入不敷出，「三軍未動，糧草先行」，沒有優秀的人才，蔣萬安施政報告對缺工隻字未提，其他願景寫得多遠大，他都難以相信。

    台北市人事處指出，公務人員缺額原因包含人員職務異動調任其他機關、退休及辭職等，當中以警消及工程技術機關缺額較多，主因為技術類職務提報公務人員考試，受到國家考試報考人數下降、錄取不足額或不足額分配，人力召募較為不易；警消機關方面，由於勤業務性質特殊，須具備專業技能訓練及一定養成教育，缺額須等次一年度警察、消防特考分發人員，因此人力遞補時間較長。

    人事處表示，為挹注人力，已經採取控留職缺改進用聘僱人力、增提考試預估缺及進用專門職業及技術人員等方式，增加用人來源，減少缺額；並到校園宣講國考資訊及約聘僱職缺召募，鼓勵青年朋友加入，推動人性化管理與友善職場措施，創造職場附加價值，吸引並留住人才。

