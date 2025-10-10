台獨背景鄭麗文若當選藍營黨魁 顏擇雅曝「習近平一反應」值得觀察

國民黨主席候選人鄭麗文。（記者廖振輝攝）

國民黨主席候選人郝龍斌，昨晚自爆遭境外勢力攻擊，網紅胡采蘋直接點名中共選擇了另名候選人鄭麗文。對此，顏擇雅表示，鄭麗文絕對不算「知中派」。顏擇雅也表示，中國對台智庫一定知道鄭麗文的台獨背景，這樣還選上她，「真是一著險棋，冒的風險非常非常高。」但她也說，並無不樂見鄭麗文當選，反而可以觀察中國領導人習近平會不會祝賀她當選，見識一下中共對台的彈性有多大。

顏擇雅今日在臉書發文表示，雖然郝龍斌沒寫出境外勢力是誰，但胡采蘋就相當直接了，還直接說，中共選了鄭麗文，正因為鄭麗文沒班底，而且是草包。對此，顏擇雅表示，鄭起碼是台大畢業、劍橋碩士，當然不是草包。最近還寫了一本書講綠電，想必在能源議題有做功課。不過，從她的「高市早苗」發言，至少能推論她對中共黨國做的功課不夠，絕對不算「知中派」。

請繼續往下閱讀...

顏擇雅說，看趙少康的臉書下方支持者留言，挺鄭的聲音還是很大。這代表藍營基層不少人並不在意黨主席知不知中。「這是值得我們憂心的。」對岸挺鄭的那些網民可能都不知鄭麗文的台獨背景，也不知什麼是外獨會。「但我相信對台智庫一定知道。這樣還選上她，真是一著險棋，冒的風險非常非常高。」

顏擇雅也質疑，關於鄭的台獨背景，可以瞞住中華兒女多久？「人是你選的，這點今天已經呼之欲出。國民黨人才那麼多，怎麼剛好選一個出身台獨的？所以你到底是在反台獨還是幫台獨？你有準備好要面對神州大地未來可能相當龐大的民意反撲嗎？」

顏擇雅表示，鄭麗文還沒當選就講要「拜訪高市早苗」，光這句話中評網已經不敢報導。怎知她當選後還要講出什麼？不過，她也強調，「我沒有不樂見鄭麗文當選喔。我很想看看習近平會不會祝賀她當選。我想見識一下中共對台的彈性有多大。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法