到底哪國人？ 館長國慶日「人間蒸發」 與中共九三閱兵「對比曝光」

館長看中國閱兵表示相當感動。（擷取自Threads）

今日是一年一度國慶日，網紅館長陳之漢過去曾多次譏諷「舔共藝人」在國慶日當天就會消失，沒想到今日國慶典禮都已結束，仍未見館長發聲。相比之下，中共今年9月3日閱兵時，館長特意早起看直播，並激動大喊「中國世界第一」，顯得相當諷刺。

中國今年9月3日舉行抗日戰爭勝利80週年大閱兵，館長特地早起開直播，轉播《央視》畫面與觀眾一同觀看中國閱兵典禮。當天直播時館長也難得一改過去背心、T恤的穿衣風格，而是特別打理，穿上一件灰色的POLO衫，顯得正式不少。

當天觀看過程中，館長表示自己感到相當感動，隨著典禮現場音樂伴奏，他也大呼：「中國世界第一，中國人！中國人中華復興啊，感動啊！」

相比之下，今日台灣國慶日，並舉行國慶典禮，直到典禮結束，館長臉書都一片死寂，更別提開直播。館長的臉書上一篇貼文下方也有網友批評：「館長消失節」、「請問你做為變色龍，哪裡有錢舔哪裡，良心在哪裡？」、「笑死10/10不敢發嗎」。

