桃園國旗屋升旗典禮 要選國民黨主席的4人到場

國民黨主席候選人鄭麗文（中）參加「雙十國慶國旗屋升旗典禮」。（記者周敏鴻攝）

國民黨主席候選人張亞中、羅智強、郝龍斌、鄭麗文上午都前往桃園市中壢區，參加桃園國旗屋米干老闆張老旺舉辦「114年度雙十國慶國旗屋升旗典禮」，並宣講自己參選國民黨主席的理念，向參加升旗典禮的民眾爭取支持。

張亞中說，他已是第5次參加國旗屋升旗典禮，堪稱中國人表率的張老旺每年都提醒他，要捍衛中華民國、國旗、國民黨的黨魂，而國民黨的黨魂也是國父孫中山的思想，希望大家能一同守住中華民國，他希望國民黨要有「有黨魂」的戰鬥力。

羅智強表示，他在立法院看到民進黨囂張跋扈，在立法院對抗賴清德的荒唐霸道，民進黨說沒有光復節，如果沒有，賴清德應滾到日本去當總督；國民黨要強、要猛、要勇敢、要找回光榮感，一定要支持他當選黨主席。

郝龍斌稱讚國旗屋升旗是民間所舉辦升旗典禮中，參加人數最多的一場，他說，要貫徹中華民國與國民黨的核心理念，捍衛中華民國、反對台獨，中華民國才能長治久安；2026年桃園一定要贏、2028年一定要下架民進黨，未來他也會全力協助，讓張善政與國民黨議員順利當選。

鄭麗文則談到，國民黨在台灣執政，創造了平等均富的社會，創造了民主自由開放法治的體制，但嚴峻的考驗再度等著我們，希望民眾與她並肩同行，讓國民黨發揮定海神真的效用，帶領中華民族走出困境，開創和平、再造繁榮的新世紀，讓國民黨脫胎換骨，成為亞洲和平的開創與奠定者。#

國民黨主席候選人羅智強（右）參加「雙十國慶國旗屋升旗典禮」。（記者周敏鴻攝）

國民黨主席候選人張亞中參加「雙十國慶國旗屋升旗典禮」。（記者周敏鴻攝）

國民黨主席候選人郝龍斌（右）參加「雙十國慶國旗屋升旗典禮」。（記者周敏鴻攝）

