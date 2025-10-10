柯志恩稱國慶僅果貿社區掛國旗 高市府駁斥：完全不符事實

國慶期間，高市府四維中心懸掛巨幅國旗。（記者葛祐豪翻攝）

國民黨立委柯志恩今（10日）於果貿社區升旗典禮時，「發誓明年入主市政府之後，中華民國青天白日滿地紅不會只有在果貿，會在高雄每一個角落！」對此，高市府駁斥說，柯志恩指國慶期間高雄僅果貿社區懸掛國旗，完全不符事實，國慶期間市府四維及鳳山行政中心，與高雄市主要道路均有懸掛國旗。

今天10月10日國慶日，國民黨高雄市黨部於左營果貿社區舉辦升旗典禮，市黨部主委、立委柯志恩上台致詞時強調，看著滿場國旗，備感光榮，希望未來的國慶日，國旗不應該只有在果貿，她承載大家的期望，「發誓明年入主市政府之後，中華民國青天白日滿地紅不會只有在果貿，會在高雄每一個角落！」

請繼續往下閱讀...

針對柯志恩指稱國慶期間，高雄僅果貿社區懸掛國旗，高市府駁斥說，說法完全不符事實，市府行政中心每年均懸掛巨幅國旗，柯志恩發言不符事實，高雄市政府自10月起，即在四維行政中心、鳳山行政中心懸掛全台地方政府最大面國旗，高雄主要道路均可見國旗飄揚，慶祝中華民國國慶。高市府呼籲柯志恩公開發言前先查證，不要誤導社會大眾。

高市府強調，市府每年均在10月即在兩行政中心懸掛巨幅國旗，尺寸達15公尺。同時，高雄市主要道路均懸掛國旗，團結迎接國慶、展現國家榮耀，這是市府多年來一貫的作法。再次呼籲柯志恩委員的公開發言，應建立在事實基礎上，勿散佈不實資訊造成民眾誤解。

另對於柯志恩發下豪語「明年入主市府，青天白日滿地紅旗將在高雄各角落」，立委許智傑則祝福柯繼續努力，「20年來，所有高雄的市長候選人，為眷村做最多事的，應該就是許智傑」，他明年入主市府，會是最能促進族群融合，和高雄大家一起繼續飛向全世界的市長。

柯志恩（中白衣）今早參加果貿社區的升旗典禮。（記者葛祐豪攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法