韓國瑜國慶致詞內容淪政治口水 黃帝穎：在外賓面前丟臉

慶籌會主委、立法院長韓國瑜國慶致詞細數丹娜絲與樺加沙風災、低薪族超過120萬人、光電板破壞山林、「美濃大峽谷」以及大罷免撕裂台灣社會。（記者陳逸寬攝）

雙十國慶今天登場，慶籌會主委、立法院長韓國瑜致詞細數丹娜絲與樺加沙風災、低薪族超過120萬人、光電板破壞山林、「美濃大峽谷」以及大罷免撕裂台灣社會。對此，律師黃帝穎表示，史上最失格的立法院長韓國瑜，拿國內政治口水當國慶講稿就是在外賓面前丟臉。

黃帝穎在臉書PO文表示，立法院長韓國瑜今國慶致詞「被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機會」，韓國瑜把光電、美濃大峽谷、大罷免、去中化會戰爭等滿滿國內政治口水放在正式國慶致詞講稿，堪稱史上最失格！

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，二大事由證明韓國瑜是國慶最大污點，韓國瑜在外賓面前丟臉，韓國瑜把光電、美濃大峽谷、大罷免、去中化會戰爭等滿滿國內政治口水放在正式國慶致詞講稿，在國際友人、外賓面前就是失格、丟臉！

黃帝穎直言，史上未發生過如韓國瑜的失格國慶致詞，我國歷年的立法院長國慶致詞，均維持國家尊嚴及國會議長高度，未曾發生過如韓國瑜滿滿國內政治口水的失格致詞，韓國瑜堪稱史上最失格。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法