韓國瑜國慶唸賴清德講稿急道歉 慶籌會認錯：忘收回總統講稿

雙十國慶今天登場，總統賴清德以「變局中 奮起的新台灣」為題發表講話後，卻發生一段小插曲，大會主席、立法院長韓國瑜復位主持後說，「變局之中奮起的新台灣，今天我們繼續邀請日華懇台會...」，突然眉頭一皺，暫時中斷典禮。慶籌會對此回應，這是工作人員疏失，沒有把總統講稿收回，他們會檢討改進。

賴清德今天上午國慶致詞後，回座前與韓國瑜及其夫人李佳芬握手，司儀並宣布主持人復位，韓國瑜回到講台上表示，「變局之中奮起的新台灣，今天我們繼續邀請日華懇台會...」話音未落，此時韓眉頭一皺並愣住數秒鐘，隨後表示，「對不起我們修正一下」，典禮中斷。

韓國瑜離開講台並與工作人員確認，之後回到台上宣布，「繼續請三軍儀隊演奏」；隨後，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊屏障順利退場收尾。

慶籌會大會處副處長羅正杰接受訪問時表示，這是工作人員疏失，沒有把總統講稿收回，他們會檢討改進，明年不會再犯。

