為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    韓國瑜國慶唸賴清德講稿急道歉 慶籌會認錯：忘收回總統講稿

    2025/10/10 12:49 記者李文馨／台北報導
    總統賴清德以「變局中 奮起的新台灣」為題發表講話後，現場發生小插曲。（記者陳逸寬攝）

    總統賴清德以「變局中 奮起的新台灣」為題發表講話後，現場發生小插曲。（記者陳逸寬攝）

    雙十國慶今天登場，總統賴清德以「變局中 奮起的新台灣」為題發表講話後，卻發生一段小插曲，大會主席、立法院長韓國瑜復位主持後說，「變局之中奮起的新台灣，今天我們繼續邀請日華懇台會...」，突然眉頭一皺，暫時中斷典禮。慶籌會對此回應，這是工作人員疏失，沒有把總統講稿收回，他們會檢討改進。

    賴清德今天上午國慶致詞後，回座前與韓國瑜及其夫人李佳芬握手，司儀並宣布主持人復位，韓國瑜回到講台上表示，「變局之中奮起的新台灣，今天我們繼續邀請日華懇台會...」話音未落，此時韓眉頭一皺並愣住數秒鐘，隨後表示，「對不起我們修正一下」，典禮中斷。

    韓國瑜離開講台並與工作人員確認，之後回到台上宣布，「繼續請三軍儀隊演奏」；隨後，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊屏障順利退場收尾。

    慶籌會大會處副處長羅正杰接受訪問時表示，這是工作人員疏失，沒有把總統講稿收回，他們會檢討改進，明年不會再犯。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播