    首頁 > 政治

    民眾黨團：盼賴清德不再只喊口號 誠懇帶領國家走出政治惡鬥

    2025/10/10 13:16 記者劉宛琳／台北報導
    民眾黨團今天參加國慶大典。（取自民眾黨團臉書）

    民眾黨團今天參加國慶大典。（取自民眾黨團臉書）

    今天是中華民國114年國慶，針對賴清德總統的國慶演說，民眾黨團表示，賴總統執政的第一年所講的「團結台灣」被徹底揚棄變成口號，期盼今年賴總統所提出的強化「豐沛民主力」、「創新經濟力」、「均衡照顧力」、「外交夥伴力」、「國防堅韌力」、「公民良善力」不再只是口號大賽上曇花一現的名詞，期盼看到賴總統團結各方力量，誠懇帶領國家走出政治惡鬥。

    民眾黨團表示，去年賴清德總統的國慶文告是「團結台灣，共圓夢想」，很遺憾，中華民國的114年，人民非但看不見總統言出必行，致力團結台灣的契機，反倒帶頭製造了近年來台灣社會最高張的對立，社會因為突如其來的罷免選舉陷入負面情緒，正反雙方相互較勁。過去世界好幾次看見台灣，外媒所聚焦的是台灣人民良善的面貌與民主底蘊，但因為一次罷免而耗損，充滿傷痕，台灣人民旺盛的能量，耗費在無謂的爭吵與叫囂之中。

    民眾黨團表示，過去的一年，台灣不只陷入內耗，更是外患不斷，要讓美國再次偉大的壓迫性高關稅與政府代表亂無章法的談判結果，讓台灣最堅實的中小企業陷入重重迷霧、被迫休無薪假的勞工愈來愈多；即將登場的川習會，「台灣議題」將如何在中美競合中被定位甚至導引，更需要執政團隊帶領全體國人高度警戒應對應變。

    民眾黨團表示，在算力及國力的時代裡，台灣又要如何強化能源韌性，再創舉世矚目的經濟奇蹟？台灣的國防戰略、民主韌性要如何在激烈變動的國際局勢中穩健自立，都是台灣人民熱切盼望能在總統國慶文告中得到的依循與指針。

    民眾黨團表示，儘管，在賴總統執政的第一年，「團結台灣」被徹底揚棄變成口號，「共圓夢想」更因為大罷免造成社會的分裂與分歧更甚，台灣民眾黨仍衷心期盼，今年賴總統所提出的強化「豐沛民主力」、「創新經濟力」、「均衡照顧力」、「外交夥伴力」、「國防堅韌力」、「公民良善力」不再只是作文與口號大賽上曇花一現的名詞，期盼看到賴總統能展現高度和格局，整合上述實力、團結各方力量，誠懇且努力的帶領國家走出政治惡鬥。

    民眾黨團表示，面對台灣所面對的巨大挑戰，衷心企盼賴清德總統虛心聆聽、察納異音，遏止長年來運用網軍、假訊息與司法打擊政敵，摧毀台灣民主韌性的惡質文化，勇敢走出少數政府、真心擁抱所有群眾、調整自身定位，採取具體行動弭平國家傷痕。請賴清德總統從今天起，做全體台灣人民的總統。

