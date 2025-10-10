郝龍斌指境外網軍介選 胡采蘋：國民黨內反共者成下一波被清除對象

國民黨主席候選人郝龍斌。（資料照）

國民黨主席候選人郝龍斌昨日在臉書發文，驚爆遭境外勢力攻擊，對他進行鋪天蓋地的汙衊，引發不少台派譏諷。對此，「財經網美」胡采蘋表示，郝龍斌說這次境外勢力預算過億，她甚至覺得低估了，鄭麗文你看看你的網軍，這沒有一億根本玩不下來，你看看各種網路論壇上面，這個錢懷疑已經超過一億很多了，鄭麗文你說說你到底為什麼能調動這麼大的資源？你說不出來對吧，當然說不出來，因為你真的從頭到尾就是佛地魔最喜歡的那種草包。

胡采蘋在臉書PO文表示，一般人可能沒有注意到這次國民黨主席選舉的暗潮洶湧，可是像她這樣長期的網路玩家，郝龍斌說這次境外勢力預算過億，她甚至覺得低估了，鄭麗文從未擔任重要的官職，行政資歷空虛，沒有長期推動的議題，身邊也沒有自己的一班人馬，這種人就是政治上最容易被操控的白手套，當她擔任了一個能指派許多位置的職務，她沒有自己人的時候，當然就是背後的影武者會去指派。

胡采蘋指出，高市早苗當選自民黨總裁的時候，打著「我是中國人」旗號作為黨主席競選主軸的鄭麗文，竟然脫口而出說希望去拜訪，完全不了解高市早苗的政治行動路線，與她現在所代表的勢力，之間有著天大的衝突，背後影武者，一點都不會不高興，這種對政治的無知無能，就是影武者需要的東西，犯點錯根本沒什麼，因為這個人越無知越好。

胡采蘋續指，以台灣為核心的大家，真的應該放下對郝龍斌的奚落，我們只是第一波被影武者暴打的群體，現在戰鬥已經到深水區，當我們在選舉中不能勝選時，佛地魔的手就伸向了更深一層的政治操控，國民黨內的反共者，就成為下一波被清除的對象，他們的目標是消滅所有台灣人，台灣的存在就是對他們最大的諷刺，台灣不需要高壓統治和輿論封鎖，台灣人自己可以把國家治理好，這就是對極權體系最有力的否證，我們只是最早的受害者，而他們會一一清除不願意服從的人。

胡采蘋補充，像郝龍斌這樣一個能做事、有做事經驗的人，是很難被呼嚨的，而且他有自己的人馬，很難被架空，他才是真正有能力維持國民黨獨立性的候選人，鄭麗文說綠營也怕鄭麗文當選嗎？胡采蘋不是綠營，只是綠營的支持者，對，胡采蘋很怕，你看看你的網軍，這沒有一億根本玩不下來，你看看各種網路論壇上面，這個錢懷疑已經超過一億很多了，鄭麗文你說說你到底為什麼能調動這麼大的資源？

胡采蘋直言，你說不出來對吧，當然說不出來，因為你真的從頭到尾就是佛地魔最喜歡的那種草包。

