韓國瑜國慶致詞點名美濃大峽谷、大罷免 綠批失禮失格、醜化台灣

慶籌會主委、立法院長韓國瑜國慶致詞細數丹娜絲與樺加沙風災、低薪族超過120萬人、光電板破壞山林、「美濃大峽谷」以及大罷免撕裂台灣社會。（記者陳逸寬攝）

雙十國慶今天登場，慶籌會主委、立法院長韓國瑜致詞細數丹娜絲與樺加沙風災、低薪族超過120萬人、光電板破壞山林、「美濃大峽谷」以及大罷免撕裂台灣社會。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤痛批，韓國瑜失禮失格，把國慶演講作為政治攻擊，以不實訊息醜化國家，對內分化誤導社會，對外唱衰台灣告洋狀。

韓國瑜致詞提到，在過去的一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？直到現在，同樣因為水患風災而受創嚴重的中南部鄉下仍然處在艱難困苦的重建過程，股市漲破2萬6，但月薪不到3萬1的勞工朋友超過120萬人，更不要說那些被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判犧牲的台灣未來，以上所有無形壓力，政治領袖要了解，一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。

吳思瑤對此回應，韓國瑜擔任國慶大會籌備會主委，國慶談話卻超級災難，不僅批評大罷免、抹黑能源政策、扭曲關稅談判、污衊地方議題，連高雄美濃大峽谷事件也不放過。她說，若要算帳，韓國瑜要不要檢討他領導的國會就是國家亂源？毀憲亂政、惡搞總預算、癱瘓國家、破壞國防都是前所未有。

吳思瑤續指，若要罵執政黨，韓國瑜敢不敢檢討你領導的立法院成了違法院？狗仔偷拍藍白合、偽造連署搞惡罷藍白合、烏龍修法惹禍也藍白合？若要告洋狀，韓國瑜怎麼不敢譴責中國威嚇打壓台灣、不提導正聯合國2758號決議的朝野協商還被擱置凍結，無視國際發聲的外交預算全遭惡意刪除？

吳思瑤說，在國家重大慶典上，當著各國政要、國內外貴賓前，是台灣重要國際宣傳的機會。韓國瑜卻把國慶演講作為政治攻擊，以不實訊息醜化國家，對內分化誤導社會，對外唱衰台灣告洋狀！韓國瑜永遠是韓國瑜！

吳思瑤表示，韓國瑜在國會「議事不中立」，只當護航藍白、用民主破壞民主的議長。在國慶大會也「政治不中立」，讓「政黨利益大於國家利益」在國際場合公然上演，醜化台灣形象，更傷害國人情感。她說，這樣的演講內容，台灣人很傷心，但對岸應該很開心吧！

