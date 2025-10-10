為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    駐瑞士代表處國慶酒會 代表王思為籲與台一起打造新世界秩序

    2025/10/10 13:34 記者黃靖媗／台北報導
    駐瑞士代表處9日舉辦國慶酒會，駐瑞士代表王思為致詞。（駐瑞士代表處提供）

    駐瑞士代表處9日舉辦國慶酒會，駐瑞士代表王思為致詞。（駐瑞士代表處提供）

    駐瑞士代表處昨（9）日在瑞士伯恩美景飯店舉辦國慶酒會。駐瑞士代表王思為表示，在地緣政治已重組世界之際，台灣與世界各國應思考如何重建安全、可信賴的供應鏈，邀請理念相近夥伴加入台灣，一起打造嶄新且具有韌性的世界秩序。

    駐瑞士代表處國慶酒會由駐瑞士代表王思為主持，瑞士國會議員、瑞士聯邦與邦政府官員、地方政要、友邦及友好國家駐瑞士官員、僑胞及瑞士各界重要人士共200多名賓客出席，並特別邀請「月亮上的台灣」（TAIWAN on the Moon）團隊，與榮獲金曲獎以及美國葛萊美獎等多項國內外大獎肯定的排灣族原音歌后桑梅絹至現場演出，發表詩作「窺月」。

    王思為致詞表示，過去由便宜的俄羅斯能源、廉價中國勞動力及區域和平等三要素組成的全球化理想，在當前地緣政治影響下，已進入截然不同的世界，在新冠疫情及俄烏戰爭後，地緣政治因素已重組世界，讓和平紅利終結、世界供應鏈重組、地緣政治影響加劇。

    王思為強調，包括台灣的世界各國都須思考，如何重建安全且可信賴的供應鏈，確保區域和平，台灣作為國際安全、繁榮及科技的重要戰略節點，身處在全球重組的中心，邀請所有理念相近夥伴加入台灣，一起打造嶄新且具有韌性的世界秩序。

    王思為也說，毫無疑問地，瑞士是台灣的重要夥伴，他深信，台瑞合作具有無限可能與潛力。

    瑞士首都伯恩市政府安全、環境及能源主委葛拉夫恩里德（Alec von Graffenried）致詞時表示，台灣是亞洲民主的典範，而瑞士是歐洲民主領頭羊，台灣與瑞士是共享民主價值夥伴，期盼雙邊持續深化合作，強化自由民主的力量，維繫世界和平，敬祝台灣民主、自由與和平成為穩定世界的力量，更祝福台瑞友誼長存。

    駐瑞士代表處9日舉辦國慶酒會，瑞士首都伯恩市政府安全、環境及能源主委葛拉夫恩里德舉杯致意。（駐瑞士代表處提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    駐瑞士代表處9日舉辦國慶酒會，瑞士首都伯恩市政府安全、環境及能源主委葛拉夫恩里德舉杯致意。（駐瑞士代表處提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播