黃國昌指綠分裂國家 吳思瑤回嗆：跟監文武百官有何臉參加國慶大會

國慶大會今天在總統府前廣場登場，慶籌會循例邀請國內政要出席。民眾黨主席黃國昌上午表示，民進黨過去一年帶給台灣的只有分裂、對立、人民間的不信任；民進黨政策會執行長、立委吳思瑤痛批，黃國昌竟然義正嚴辭批評總統賴清德，有多少文武百官被他跟監偷拍，「真的不知道黃國昌有什麼臉參加國慶大會」。

黃國昌今天上午在國慶大會前受訪表示，賴總統可以想想，為何過去這年民進黨帶給台灣的只有分裂、對立、人民間的不信任，要採取什麼具體作為弭平傷痕。民眾黨除了會把國家利益放在政黨利益之前，更重要的是，會繼續扮演理性、中道、改革的角色，為台灣人找出路，秉持聯合政府理念，跟不同黨派、熱愛這塊土地的政治工作者一起合作。

吳思瑤對此發文回應，真的不知道黃國昌有什麼臉參加國慶大會，在場文武百官，有多少是被他跟監偷拍的，竟然還敢義正嚴辭批評賴清德總統，說民進黨帶給台灣的只有分裂、對立、人民間的不信任，要採取具體作為弭平這些傷痕。

吳思瑤指出，黃國昌還睜眼說瞎話，稱「民眾黨將國家利益放在政黨利益之前」；她強調，是民眾黨製造社會分裂對立，是政治偵防造成社會不信任，要求組成「聯合政府」，呼籲他先把「黨狗媒聯合陣營」說清楚。

吳思瑤表示，黃國昌永遠把「國昌利益」放在一切利益之前，全社會都看清他「國昌的新衣」，他還能忘我演下去，痛批他，恬不知恥、臭不可聞、莫此為甚。

