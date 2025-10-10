謝國樑頻請假出國 基隆議長童子瑋：市長應兢兢業業注意公、私務平衡

針對基隆市長謝國樑請假出國頻繁一事，基隆市議長童子瑋說，市民對市長這個職務有很多的期待，市長請假陪伴家人也是人之常情，兩者都要兼顧，請謝市長多加考量與注意平衡。（圖為基隆市議長童子瑋辦公室提供）

基隆市長謝國樑從7月起多次請假出國，對此，民進黨籍基隆市議長童子瑋表示，市長是市政的大家長，基隆市民對市長有很多期待，市長背負很重的責任，政治人物兢兢業業是職責所在，請假陪伴家人也是人之常情，兩者都要兼顧，否則議員會擔心、市民不放心，這對謝國樑也不好，希望謝國樑多加考量並注意兩者之間的平衡。

民進黨基隆市議員鄭文婷批評說，謝國樑從7月起至今已多次請假出國，「市長經常不在家」不利市政推動，她10月1日發函給市府人事處，要求提供謝國樑7月到9月的詳細請假紀錄，包含請假的起訖日期、時段、假別等，以利後續質詢監督，但市府卻僅公布簡略的出國日期，沒有回國日期及出國原因，意圖逃避監督。

鄭文婷表示，這幾個月經常聽聞市政府的公文，因為市長不在國內而無法推動，議會 原本預定召開新市政大樓專案報告第二次會議的時間是9月26日下午，就是因為謝國樑不在而無法批示公文，導致市府的資料無法準時送到議會，因此才延後到9月30日上午召開，議會開議因為市長不在，沒人批公文導致開會延宕，這是事實。

對於市府新聞稿表示，謝國樑是利用暑假期間出國、陪伴家人。鄭文婷說，休假陪伴家人合乎人情，但如何在兼顧市政與家人的照顧之間取得平衡，相信謝國樑會有所斟酌，希望市長再多一些心思放在市政推動上。

謝國樑休假太頻繁？ 基市府：依規辦理未逾上限

民進黨基隆市議員鄭文婷今天（10日）表示，她發函給基隆市政府人事處，要求提供基隆市長謝國樑請假紀錄，基隆市政府搶先發布新聞稿回應。（記者俞肇福截圖）

針對基隆市長謝國樑請假出國一事，民進黨基隆市議員鄭文婷發函給基隆市政府人事處，要求提供謝國樑請假時段、假別，以利民代監督。（記者俞肇福翻攝）

