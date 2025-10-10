談話「超級災難」！吳思瑤點名黃國昌、韓國瑜國慶「兩大奇觀」

慶籌會主委、立法院長韓國瑜。（記者陳逸寬攝）

今日是一年一度國慶典禮，立委吳思瑤卻指出，立法院長韓國瑜談話「超級災難」，她也指出，除了民眾黨主席黃國昌外，今年「國慶奇觀」之二就是韓國瑜。

吳思瑤今日在臉書發文，痛批黃國昌是「國慶奇觀」，她表示：「真的不知道有什麼臉參加國慶大會。在場文武百官，有多少是被他跟監偷拍的啊？」此外，她也批評韓國瑜是「國慶奇觀」之二，她表示，韓國瑜身為國慶大會籌備會主委，國慶談話卻超級災難。

吳思瑤表示，韓國瑜致詞時批評大罷免、抹黑能源政策、扭曲關稅談判、污衊地方議題。要算帳，韓國瑜要不要檢討他領導的國會就是國家亂源？毀憲亂政、惡搞總預算、癱瘓國家、破壞國防都是前所未有！罵執政黨，韓國瑜敢不敢檢討他領導的立法院成了違法院？狗仔偷拍藍白合、偽造連署搞惡罷藍白合、烏龍修法惹禍也藍白合？若要告洋狀，韓國瑜怎麼不敢譴責中國威嚇打壓台灣、不提導正聯合國2758號決議的朝野協商還被擱置凍結、無視國際發聲的外交預算全遭惡意刪除？

吳思瑤表示，韓國瑜在國家重大慶典上，當著各國政要、國內外貴賓前，是台灣重要國際宣傳的機會。韓國瑜卻把國慶演講作為政治攻擊，以不實訊息醜化國家，對內分化誤導社會，對外唱衰台灣告洋狀！

她表示，韓國瑜永遠是韓國瑜，在國會「議事不中立」，只當護航藍白、用民主破壞民主的議長。在國慶大會也「政治不中立」，讓「政黨利益大於國家利益」在國際場合公然上演，醜化台灣形象，更傷害國人情感。這樣的演講內容，台灣人很傷心，但對岸應該很開心吧。

她也痛批，國慶奇觀除了黃國昌之外，就是韓國瑜了，「無恥無良黃國昌！失禮失格韓國瑜！」

