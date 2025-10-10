文武百官有多少被他跟監偷拍？吳思瑤轟黃國昌有什麼臉參加國慶大會

民進黨籍前總統陳水扁、蔡英文，與在野黨主席朱立倫、黃國昌一同出席國慶大會。（記者陳逸寬攝）

114年國慶大會今天上午在總統府前廣場登場。前總統陳水扁、蔡英文一早到場，兩人比鄰而坐、長談許久，蔡手勢及表情眾多，互動熱絡；而國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌位置則在陳蔡兩人後方，不時咬耳朵交談，四人難得同框。對此，民進黨立委吳思瑤表示，真的不知道黃國昌有什麼臉參加國慶大會，在場文武百官，有多少是被他跟監偷拍的啊。

吳思瑤在臉書PO文表示，真的不知道黃國昌有什麼臉參加國慶大會，在場文武百官，有多少是被他跟監偷拍的啊，竟然還敢義正嚴辭批評賴清德總統，說民進黨帶給台灣的只有分裂、對立、人民間的不信任，要採取具體作為弭平這些傷痕。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤指出，黃國昌還睜眼說瞎話「民眾黨將國家利益放在政黨利益之前。」是民眾黨製造社會分裂對立！是政治偵防造成社會不信任！要求組成「聯合政府」？先把你的「黨狗媒聯合陣營」說清楚吧！

吳思瑤直言，黃國昌永遠把「國昌利益」放在一切利益之前，全社會都看清他「國昌的新衣」，他還能忘我演下去！恬不知恥！臭不可聞！莫此為甚！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法