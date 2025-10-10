為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    文武百官有多少被他跟監偷拍？吳思瑤轟黃國昌有什麼臉參加國慶大會

    2025/10/10 12:07 即時新聞／綜合報導
    民進黨籍前總統陳水扁、蔡英文，與在野黨主席朱立倫、黃國昌一同出席國慶大會。（記者陳逸寬攝）

    民進黨籍前總統陳水扁、蔡英文，與在野黨主席朱立倫、黃國昌一同出席國慶大會。（記者陳逸寬攝）

    114年國慶大會今天上午在總統府前廣場登場。前總統陳水扁、蔡英文一早到場，兩人比鄰而坐、長談許久，蔡手勢及表情眾多，互動熱絡；而國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌位置則在陳蔡兩人後方，不時咬耳朵交談，四人難得同框。對此，民進黨立委吳思瑤表示，真的不知道黃國昌有什麼臉參加國慶大會，在場文武百官，有多少是被他跟監偷拍的啊。

    吳思瑤在臉書PO文表示，真的不知道黃國昌有什麼臉參加國慶大會，在場文武百官，有多少是被他跟監偷拍的啊，竟然還敢義正嚴辭批評賴清德總統，說民進黨帶給台灣的只有分裂、對立、人民間的不信任，要採取具體作為弭平這些傷痕。

    吳思瑤指出，黃國昌還睜眼說瞎話「民眾黨將國家利益放在政黨利益之前。」是民眾黨製造社會分裂對立！是政治偵防造成社會不信任！要求組成「聯合政府」？先把你的「黨狗媒聯合陣營」說清楚吧！

    吳思瑤直言，黃國昌永遠把「國昌利益」放在一切利益之前，全社會都看清他「國昌的新衣」，他還能忘我演下去！恬不知恥！臭不可聞！莫此為甚！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播