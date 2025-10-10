本土在野黨：拒絕雙十國慶 凝聚台灣認同與共識

台灣國家聯盟總召郭重國（左起）、總統府資政姚嘉文、台灣基進黨主席王興煥、台灣獨立建國聯盟主席陳南天、小民參政歐巴桑聯盟沈佩玲、台灣綠黨共同召集人甘崇緯10日出席「拒絕雙十國慶」記者會。（記者方瑋立攝）

台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨等本土在野政黨今（10）日在「拒絕雙十國慶」記者會上，主張10月10日並非屬於台灣的國慶日，應由台灣人民以清晰的主體意識，自行決定國家認同與國族慶典的日子。台灣基進黨主席王興煥指出，「雙十國慶」象徵中華民國體制延續殖民敘事，若持續將台灣與中華民國綁在一起，只會削弱台灣主體性與國家正常化進程。

本土在野黨今與總統府資政姚嘉文、台灣獨立建國聯盟主席陳南天、台灣國家聯盟總召郭重國共同出席「拒絕雙十國慶」記者會。

王興煥說，每年10月10日台灣基進皆會舉辦「拒絕雙十國慶」記者會，表達反對在台灣慶祝中華民國國慶的立場。他強調，國家的國慶應是「國族認同的禮讚」，但1911年的辛亥革命與武昌起義並非發生在台灣，與台灣共同體毫無關聯。

「雙十國慶是中華民國體制的展示，它透過儀式再度宣告台灣主體性被壓迫」，王興煥說，以「中華民國台灣」名義將10月10日嫁接為國慶，會讓台灣陷入中華民國敘事框架之中，導致台灣認同衰退並向國際傳遞「一個中國」的錯誤訊息。

他並引用台獨聯盟連續5年的民調指出，自2020年至2024年11月，台灣認同下降8%，中華民國與中國認同上升7%，證明「把台灣與中華民國綁在一起，只會讓台灣認同倒退」。

王興煥強調，台灣不需要為中華民國慶祝國慶，也不應將其當作自己的國慶，「至於中華民國哪一天過生日，那是他們的事，與台灣無關」。

小民參政歐巴桑聯盟發言人沈佩玲則指出，每年10月10日社會上許多人習慣「順勢慶祝」，卻少有人問自己這一天是否真能代表台灣。

「我們都住在這片土地，也都愛這裡，但理解國家的方式不同」，沈佩玲以桃園龍岡當地升旗活動為例，指出不同世代、族群對國家的感情與記憶各異，「正因這些差異的並存，才造就台灣今天的民主社會」。

沈佩玲呼籲，應藉對話與討論找出屬於台灣的國慶，他說，「我們慶祝的不只是國家的誕生，更是民主的成熟」。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯則指出，1911年的武昌起義與1912年在南京成立的中華民國，「並非台灣人民自願建立的國家」。他回顧，中華民國政權自1945年進入台灣後，經歷長期戒嚴與白色恐怖，「台灣並非光復，而是經歷另一場殖民」。

甘崇緯強調，台灣歷史是一部多重殖民的歷史，唯有透過民主化與住民自決，人民才真正掌握命運。他呼籲，台灣的國慶應紀念住民自決完成之日，而非辛亥革命。

甘崇緯並指出，若未正視原住民族的歷史與權利，台灣的住民自決就不算完成。

甘說，綠黨主張應以「原權路線總綱」為基礎，讓原住民族與國家對等締約，成為建國夥伴，並在憲法中將原住民族權利提升至總綱層級，「唯有如此，台灣的國家意識與住民自決才算真正完整」。

