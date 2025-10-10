出大包！韓國瑜國慶大會CUE錯流程 「原地當機」放空5秒畫面曝

慶籌會主委、立法院長韓國瑜。（記者陳逸寬攝）

今日是一年一度的國慶日，在總統府前舉行的國慶大會上，立法院長、國慶籌會主委韓國瑜卻疑似搞錯流程，本要讓三軍儀隊退場環節，卻突然邀請嘉賓上台，頻頻回頭發現錯誤後，呆愣當地5秒才急忙道歉表示修正。

今日國慶典禮中，總統賴清德致詞完畢，返回貴賓席後，按照流程原應宣布禮成，讓三軍儀隊屏障退場，並讓運動部榮耀英雄車隊進場，沒想到韓國瑜卻喊：「我們繼續...我們邀請日華懇談會...」接著似乎意識到錯誤，放空、沉默5秒後，他急忙表示：「對不起，我們有一點點這個...修正一下。」

接著韓國瑜急忙回頭和後方人員確認，約經過10秒後才表示，請三軍儀隊屏障退場。好在現場流程並未嚴重受影響，仍順利繼續進行。

相關畫面被上傳至社群平台後，網友紛紛大罵：「台灣有這位立法院長，真的好丟臉」、「在立法院丟臉裝小丑就算了，在國際外賓前面還這樣」、「不忍直視」、「照稿唸還唸錯」、「亂七八糟」。

