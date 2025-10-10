為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    圖輯》直升機吊掛巨幅國旗 空軍雷虎換裝勇鷹後壓軸放彩煙為國慶大會畫下完美句點

    2025/10/10 13:31 記者叢昌瑾／台北報導
    114年國慶大會中，由陸軍CH-47SD吊掛著巨幅國旗，在UH-60M的伴飛下，於悠揚的國歌聲中緩緩進入並繞行會場。（記者叢昌瑾攝）

    114年國慶大會中，由陸軍CH-47SD吊掛著巨幅國旗，在UH-60M的伴飛下，於悠揚的國歌聲中緩緩進入並繞行會場。（記者叢昌瑾攝）

    國慶大會今天上午在總統府前廣場登場，主題表演的最後壓軸，由空軍雷虎小組「勇鷹」高教機以5機編隊施放彩煙飛越總統府上方，為中華民國114歲獻上空中祝賀，為國慶大會劃下完美句點，這也是雷虎小組換裝國造勇鷹高教機後首度在國慶大會亮相。

    另外，稍早進行至國歌領唱儀式時，空中2架UH-60M黑鷹直升機伴飛1架吊掛巨幅國旗的CH-47SD契努克運輸直升機，一同飛越凱達格蘭大道上空。

    114年國慶大會中，由陸軍CH-47SD吊掛著巨幅國旗，在UH-60M的伴飛下，於悠揚的國歌聲中緩緩進入並繞行會場。（記者叢昌瑾攝）

    114年國慶大會中，由陸軍CH-47SD吊掛著巨幅國旗，在UH-60M的伴飛下，於悠揚的國歌聲中緩緩進入並繞行會場。（記者叢昌瑾攝）

    114年國慶大會中，由陸軍CH-47SD吊掛著巨幅國旗，在UH-60M的伴飛下，於悠揚的國歌聲中緩緩進入並繞行會場。（記者叢昌瑾攝）

    114年國慶大會中，由陸軍CH-47SD吊掛著巨幅國旗，在UH-60M的伴飛下，於悠揚的國歌聲中緩緩進入並繞行會場。（記者叢昌瑾攝）

    114年國慶大會中，由陸軍CH-47SD吊掛著巨幅國旗，在UH-60M的伴飛下，於悠揚的國歌聲中緩緩進入並繞行會場。（記者叢昌瑾攝）

    114年國慶大會中，由陸軍CH-47SD吊掛著巨幅國旗，在UH-60M的伴飛下，於悠揚的國歌聲中緩緩進入並繞行會場。（記者叢昌瑾攝）

    駕駛勇鷹高教機的空軍雷虎特技小組的衝場表演，為國慶典禮畫下完美的句點。（記者叢昌瑾攝）

    駕駛勇鷹高教機的空軍雷虎特技小組的衝場表演，為國慶典禮畫下完美的句點。（記者叢昌瑾攝）

    駕駛勇鷹高教機的空軍雷虎特技小組的衝場表演，為國慶典禮畫下完美的句點。（記者塗建榮攝）

    駕駛勇鷹高教機的空軍雷虎特技小組的衝場表演，為國慶典禮畫下完美的句點。（記者塗建榮攝）

    駕駛勇鷹高教機的空軍雷虎特技小組的衝場表演，為國慶典禮畫下完美的句點。（記者塗建榮攝）

    駕駛勇鷹高教機的空軍雷虎特技小組的衝場表演，為國慶典禮畫下完美的句點。（記者塗建榮攝）

    駕駛勇鷹高教機的空軍雷虎特技小組的衝場表演，為國慶典禮畫下完美的句點。（記者陳逸寬攝）

    駕駛勇鷹高教機的空軍雷虎特技小組的衝場表演，為國慶典禮畫下完美的句點。（記者陳逸寬攝）

    駕駛勇鷹高教機的空軍雷虎特技小組的衝場表演，為國慶典禮畫下完美的句點。（記者陳逸寬攝）

    駕駛勇鷹高教機的空軍雷虎特技小組的衝場表演，為國慶典禮畫下完美的句點。（記者陳逸寬攝）

