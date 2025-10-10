姚嘉文：台灣若要國家正常化 不應再舉辦「雙十國慶」活動

台灣國家聯盟總召郭重國（左起）、總統府資政姚嘉文、台灣基進黨主席王興煥、台灣獨立建國聯盟主席陳南天、小民參政歐巴桑聯盟沈佩玲、台灣綠黨共同召集人甘崇緯10日出席「拒絕雙十國慶」記者會。（記者方瑋立攝）

前總統府資政姚嘉文今（10）日上午出席「拒絕雙十國慶」記者會時指出，10月10日並不是任何國家的生日，而是1911年中國的「武昌起義」的日子，雙十節只是蔣介石為達成證明自己是中國政府、是全國總統的目的，應將其變成所謂國慶。他強調，台灣若要國家正常化，政府就不應再繼續慶祝這樣的日子，也希望未來不再有人舉辦「雙十國慶」活動。

姚嘉文表示，他過去數次出席「國慶大會」時，聽到民進黨籍立法院長、甚至總統在台上喊出「中華民國生日快樂」，都覺得非常難過，「又好笑又難過」。他指出，10月10日既不是台灣的國慶，中華民國在中國成立的時間是1912年1月1日，與10月10日無關；即使在中國本土，也沒有人把這天當成國慶來慶祝。

請繼續往下閱讀...

他直言，蔣介石是為鞏固政權、正當化統治才創造此節日，民進黨執政後仍照辦，實在不應該。武昌起義雖在歷史上確有其意義，是中國人民打倒200年帝國的事件，民間可以紀念和學術研究，但台灣政府不應以此作為國慶紀念。

姚嘉文呼籲，台灣若要讓國家正常化，不應該繼續慶祝這樣的日子、辦這樣的活動，希望在不久的將來不會再有人舉辦雙十國慶活動。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天指出，他特地去查詢1911年10月10日當天台灣的報紙，結果發現「台灣日日新報」當時報導的都是颱風災情，根本沒有任何關於「辛亥革命」的新聞，「這證實10月10號跟台灣一點關係都沒有」。

陳南天批評，政府長期替外來政權辦慶典，「代替侵略者慶祝他們的生日」，是天大的錯誤，應該把歷史與主權歸還給台灣。在台灣還沒正式獨立、還沒有成為正常國家之前，我們台灣確實還沒有資格慶祝任何所謂國慶日。

台灣國家聯盟總召郭重國也直言，台灣仍沿用「中華民國」紀年方式非常莫名其妙，因為中華民國有好幾個階段，目前國號雖暫時仍稱「中華民國」，但與以前的中華民國並不一樣。他主張應全面改用「公元紀年」，並推動正名制憲，讓台灣以自己的名稱走向國際。

郭重國說，如今新版護照上「TAIWAN」字樣明顯可見，這正是正名、自信的開始，「我們的目標是讓台灣這個名字，成為世界承認的國家名稱」。

總統府資政姚嘉文10日表示，如台灣要走向國家正常化，不應再舉辦「雙十國慶」活動。（記者方瑋立攝）

台灣獨立建國聯盟主席陳南天強調，政府長期替外來殖民政權辦慶典，為侵略者慶祝其生日是天大的錯誤。（記者方瑋立攝）

台灣國家聯盟總召郭重國主張，台灣應全面改用公元紀年，並推動正名制憲。（記者方瑋立攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法