    賴清德籲中國「體現大國責任」 引二戰殷鑑盼放棄武力改變台海

    2025/10/10 11:40 記者陳政宇／台北報導
    114年國慶大會今（10日）登場，總統賴清德以「變局中，奮起的新台灣」為題發表國慶演說。（記者羅沛德攝）

    114年國慶大會今（10日）登場，總統賴清德以「變局中，奮起的新台灣」為題發表國慶演說。賴特別提及，二戰歷史殷鑑不遠，絕不能讓歷史悲劇重演；期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀。

    賴清德指出，今年是二戰終戰80週年，二戰歷史殷鑑不遠，當年侵略者的野心，造成生靈塗炭，而當前威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰，台海、東海、南海的區域秩序，乃至於整個第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅。

    賴清德直言，民主台灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。

    賴清德說，期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。回顧二戰期間，我們都經歷戰爭的苦難，被侵略的傷痛，應該汲取教訓，絕不能讓歷史悲劇重演。

    賴清德表示，二戰的結果也告訴我們，「侵略必敗，團結必勝」，和平必須靠實力，他要向國人和國際社會宣示：今年底將提出國防特別預算；明年度，我們的國防預算按照北約標準，將超過GDP百分之3；並且也會在2030年前，達到GDP百分之5，展現守護國家的決心。

