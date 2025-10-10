謝國樑休假太頻繁？ 基市府：依規辦理未逾上限

民進黨基隆市議員鄭文婷發函給基隆市政府人事處，要求提供基隆市長謝國樑2025年7月到9月的請假紀錄，以利監督。（記者俞肇福翻攝）

國民黨籍基隆市長謝國樑從7月起頻頻請假出國，引來民進黨基隆市議員鄭文婷關切，她發文給基隆市政府人事處，要求說明市長的休假情況；基隆市府透過新聞稿回應表示，謝國樑請假一切依規定辦理，並未超過年度假期規定，請假期間委由副市長邱佩琳代理，市政業務推動不受影響，感謝外界各方對市長及市政的關心。

鄭文婷說，她10月1日發函給基隆市政府人事處，要求提供謝國樑7月起到9月30日的請假紀錄，包含請假日期、時段、假別等，以利後續質詢監督。

基隆市政府指出，今年7月至9月，謝國樑共休假16天又5個小時，其中有幾趟是陪同家人出國，包括7月10日前往日本沖繩、8月1日前往新加坡以及9月初前往日本宮古島。對此，鄭文婷質疑市府僅公布謝國樑的出國日期，卻不敢公布回國日期及出國的詳細原因，是否另有隱情？

基隆市政府表示，謝國樑因2024年罷免投票至今，選務及公務始終繁忙，一直沒有合適的空檔陪伴家人，所以藉由議會臨時會中間休會及孩子暑假期間，安排出國旅行，希望適時陪伴家人及孩子成長，企盼外界理解。

