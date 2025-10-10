國慶大會朝野領袖位置曝 蔡扁互動熱絡、朱昌同框咬耳朵

前總統陳水扁、蔡英文一早到場，兩人比鄰而坐、咬耳朵長談許久。（記者陳逸寬攝）

114年國慶大會今天上午在總統府前廣場登場。前總統陳水扁、蔡英文一早到場，兩人比鄰而坐、長談許久，蔡手勢及表情眾多，互動熱絡；而國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌位置則在陳蔡兩人後方，不時咬耳朵交談，四人難得同框。

今年國慶延續去年主題為「中華民國生日快樂」，由立法院長韓國瑜擔任慶籌會主委，總統賴清德發表任內第二度國慶談話。國慶大會上午8時52分在總統府前廣場登場，分為序幕暖場、國慶大會、主題表演三階段。

請繼續往下閱讀...

總統賴清德、立法院長韓國瑜，今年也都分別帶夫人吳玫如、李佳芬一同出席；而卸任的國家元首、副元首的出席狀況，如同去年，陳水扁、蔡英文、前副總統陳建仁均與會，位置安排在第一排。

在野黨的政治領袖部分，朱立倫、黃國昌、宋楚瑜均與會，座位安排在第二排。朱立倫坐在陳水扁的正後方，黃國昌坐在蔡英文的正後方，而宋楚瑜則安排與監察院副院長、前親民黨秘書長李鴻鈞旁邊。前總統馬英九今年仍選擇不出席。

民進黨籍前總統陳水扁、蔡英文，與在野黨主席朱立倫、黃國昌一同出席國慶大會。（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法