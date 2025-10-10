為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國慶大會朝野領袖位置曝 蔡扁互動熱絡、朱昌同框咬耳朵

    2025/10/10 11:51 記者李文馨／台北報導
    前總統陳水扁、蔡英文一早到場，兩人比鄰而坐、咬耳朵長談許久。（記者陳逸寬攝）

    前總統陳水扁、蔡英文一早到場，兩人比鄰而坐、咬耳朵長談許久。（記者陳逸寬攝）

    114年國慶大會今天上午在總統府前廣場登場。前總統陳水扁、蔡英文一早到場，兩人比鄰而坐、長談許久，蔡手勢及表情眾多，互動熱絡；而國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌位置則在陳蔡兩人後方，不時咬耳朵交談，四人難得同框。

    今年國慶延續去年主題為「中華民國生日快樂」，由立法院長韓國瑜擔任慶籌會主委，總統賴清德發表任內第二度國慶談話。國慶大會上午8時52分在總統府前廣場登場，分為序幕暖場、國慶大會、主題表演三階段。

    總統賴清德、立法院長韓國瑜，今年也都分別帶夫人吳玫如、李佳芬一同出席；而卸任的國家元首、副元首的出席狀況，如同去年，陳水扁、蔡英文、前副總統陳建仁均與會，位置安排在第一排。

    在野黨的政治領袖部分，朱立倫、黃國昌、宋楚瑜均與會，座位安排在第二排。朱立倫坐在陳水扁的正後方，黃國昌坐在蔡英文的正後方，而宋楚瑜則安排與監察院副院長、前親民黨秘書長李鴻鈞旁邊。前總統馬英九今年仍選擇不出席。

    民進黨籍前總統陳水扁、蔡英文，與在野黨主席朱立倫、黃國昌一同出席國慶大會。（記者陳逸寬攝）

    民進黨籍前總統陳水扁、蔡英文，與在野黨主席朱立倫、黃國昌一同出席國慶大會。（記者陳逸寬攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播