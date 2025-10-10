預算遭刪難宣傳 林佳龍感謝「分享超人」讓世界看見台灣

林佳龍指出，儘管今年宣傳預算遭刪減，使國慶影片缺乏宣傳管道，但他要特別感謝廣大「分享超人」踴躍轉傳影片，讓世界看見台灣。（圖擷取自外交部國慶影片）

適逢雙十國慶，外交部長林佳龍昨（9）日晚間透過社群媒體表示，外交部每年都會拍攝國慶影片，藉由影像呈現台灣的運動活力、科技創新、文化底蘊與壯麗地景，讓世界看見台灣、認識台灣，儘管今年宣傳預算遭刪減，但他要特別感謝廣大「分享超人」踴躍轉傳影片，讓世界看見台灣。

林佳龍指出，今年外交部的宣傳預算雖遭大幅刪減，導致影片完成後缺乏宣傳管道，但在社群媒體曝光後，獲得許多熱心的「分享超人」相挺，透過自發下載與分享，讓影片能被更多人看見。

林佳龍表示，網路無國界，卻充滿無限溫暖，他向所有參與轉發、分享影片的朋友們表達由衷感謝，「因為你們的熱血，讓台灣的故事與美好傳得更遠，讓世界聽見台灣的聲音」。

林佳龍表示，國慶日雖然一年只有一天，但台灣會繼續團結每一天，並呼籲國人踴躍下載並分享2025年外交部國慶影片，讓更多人看見民主自由且充滿韌性的台灣。

