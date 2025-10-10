為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    預算遭刪難宣傳 林佳龍感謝「分享超人」讓世界看見台灣

    2025/10/10 12:32 記者黃靖媗／台北報導
    林佳龍指出，儘管今年宣傳預算遭刪減，使國慶影片缺乏宣傳管道，但他要特別感謝廣大「分享超人」踴躍轉傳影片，讓世界看見台灣。（圖擷取自外交部國慶影片）

    林佳龍指出，儘管今年宣傳預算遭刪減，使國慶影片缺乏宣傳管道，但他要特別感謝廣大「分享超人」踴躍轉傳影片，讓世界看見台灣。（圖擷取自外交部國慶影片）

    適逢雙十國慶，外交部長林佳龍昨（9）日晚間透過社群媒體表示，外交部每年都會拍攝國慶影片，藉由影像呈現台灣的運動活力、科技創新、文化底蘊與壯麗地景，讓世界看見台灣、認識台灣，儘管今年宣傳預算遭刪減，但他要特別感謝廣大「分享超人」踴躍轉傳影片，讓世界看見台灣。

    林佳龍指出，今年外交部的宣傳預算雖遭大幅刪減，導致影片完成後缺乏宣傳管道，但在社群媒體曝光後，獲得許多熱心的「分享超人」相挺，透過自發下載與分享，讓影片能被更多人看見。

    林佳龍表示，網路無國界，卻充滿無限溫暖，他向所有參與轉發、分享影片的朋友們表達由衷感謝，「因為你們的熱血，讓台灣的故事與美好傳得更遠，讓世界聽見台灣的聲音」。

    林佳龍表示，國慶日雖然一年只有一天，但台灣會繼續團結每一天，並呼籲國人踴躍下載並分享2025年外交部國慶影片，讓更多人看見民主自由且充滿韌性的台灣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播