    首頁 > 政治

    台印關係第30年 駐清奈辦事處國慶酒會出席人數創新高

    2025/10/10 12:55 記者黃靖媗／台北報導
    台印夥伴關係邁入第30年，我國駐清奈辦事處於當地時間9日晚間舉行114年國慶酒會。（駐清奈辦事處提供）

    台印夥伴關係邁入第30年，我國駐清奈辦事處於當地時間9日晚間舉行114年國慶酒會。（駐清奈辦事處提供）

    台印夥伴關係邁入第30年，我國駐清奈辦事處於當地時間昨（9）日晚間舉行114年國慶酒會，印度泰米爾那都州廳長、國會議員等與會，出席人數共230人，創歷年新高。駐清奈代表許書智表示，台商赴印度投資在8年間成長了2倍，台商企業家數成長3倍，尤其是在印度南部的投資大幅增加，台印雙邊貿易額自今年1月至8月止，更比去年同期成長15％，雙邊經貿往來熱絡。

    許書智致詞表示，今年是台印關係的重要里程碑，駐印度代表處與印度台北協會相互設處邁入30週年，也標誌著駐清奈辦事處自2012年迄今成立13週年以來，對深化台灣與南印度關係的重要性。

    許書智指出，歷年來印度及台灣在貿易投資、科技、教育、文化與民間交流方面保持密切夥伴關係，台印雙邊貿易額自2016年約50億美元，至2024年已逾106億元，在印度的台灣企業家數也從100家成長到逾300家，成長3倍，均創下歷史紀錄。

    酒會主賓、泰米爾那都州資訊科技與數位服務廳廳長拉詹（Palanivel Thiaga Rajan）表示，台灣在泰州主要投資項目為電子及製鞋業，雇用10餘萬名泰州勞工，其中40%為女性，對該州經濟發展助益甚大。

    拉詹指出，他也非常開心見證印度與台灣過去幾年雙邊關係大幅增長，包括簽署21項合作備忘錄，清奈市新成立的新科技園區也獲得台商的支持，使得泰州生產的電子產品占全印度的41%。

    最後，教育交流方面，許書智也指出，取得台灣獎學金赴台深造的印度學生愈來愈多，泰米爾那都州州長斯大林（M. K. Stalin）日前便曾在社群媒體發文，講述泰州偏僻村莊一名家境不富裕的女學生，在拿到台灣教育部的獎學金後，勇闖台灣攻讀機械工程的築夢故事，成為家族中第一個上大學的人，展現台印關係正在「以人為本」的基礎上，深化雙邊關係。

    台印夥伴關係邁入第30年，我國駐清奈辦事處於當地時間9日晚間舉行114年國慶酒會。（駐清奈辦事處提供）

    台印夥伴關係邁入第30年，我國駐清奈辦事處於當地時間9日晚間舉行114年國慶酒會。（駐清奈辦事處提供）

