花蓮救災超人成全民運動！賴清德：小小多山國家是何等偉大

總統賴清德今出席在總統府府前廣場舉行的「中華民國中樞暨各界慶祝114年國慶大會」，並以「變局中 奮起的新台灣」為題發表演說。（記者羅沛德攝）

總統賴清德今（10日）出席在總統府府前廣場舉行的國慶大會，以「變局中，奮起的新台灣」為題發表演說。賴表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情後，感謝成千上萬的救災超人不遠千里馳援，這場自發性的全民運動在世界上絕無僅有，也將讓全世界記得：「台灣，那一個小小多山的國家，何等的有愛心，是何等偉大啊！」

賴清德表示，過去一年，我們共同經歷了種種挑戰，但台灣人民從不放棄希望，每當危機來臨，我們總是看到無數台灣人民無私地站在第一線，為自己心愛的國家奉獻心力。就在上個月，有兩個畫面非常令人感動。

賴清德說，一個是聯合國大會在美國紐約召開，許多海外僑胞，自主集資、發動募款，讓紐約時代廣場再度亮起「讓台灣參與」、「團結會更好」的廣告，感動了世界各國往來的民眾。

賴清德續指，另一個是在馬太鞍溪堰塞湖災情後，成千上萬，穿著雨鞋，拿起鏟子，不遠千里前去馳援，只為讓花蓮受災鄉親早日恢復正常生活的「鏟子超人」。每一位「鏟子超人」鏟出的，不只是厚重的淤泥，幫助災民重返家園；也是一道道希望的光，溫暖每一個人的心。更證明了，台灣人在面對危機時，擁有無比強大的韌性，有決心來守護自己的家園。

賴清德說，現在讓我們一起感謝來自全國各行各業的救災超人、外國朋友，也感謝軍警消、中央和地方投入救災工作的同仁們。這場自發性的全民運動，在世界上絕無僅有，也將讓全世界的人記得：台灣，那一個小小多山的國家，何等的有愛心，是何等偉大。

賴清德強調，未來他將帶領國家，團結一心，無畏風雨，不怕挑戰，勇敢向前，邁向更美好的明天，「台灣加油！中華民國加油！中華民國台灣加油！」

