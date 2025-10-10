今年解嚴天數超越戒嚴！賴清德：台灣徹底揮別威權陰霾

114年國慶大會今（10日）登場，總統賴清德以「變局中，奮起的新台灣」為題發表國慶演說。（記者塗建榮攝）

114年國慶大會今（10日）登場，總統賴清德以「變局中，奮起的新台灣」為題發表國慶演說。賴指出，今年是台灣民主化歷史性的一年，9月10日迎來了歷史性一刻，台灣解除戒嚴天數，正式超越了令人窒息的戒嚴統治天數，這象徵著台灣徹底揮別威權體制的陰霾，迎向民主和充滿希望的未來。

賴清德表示，今天是中華民國國慶，每年我們都齊聚一堂，慶賀國家生日，但今年意義非凡，今年是台灣民主化歷史性的一年。就在上個月、9月10日，迎來了歷史性的一刻，台灣解除戒嚴天數，正式超越了令人窒息的戒嚴統治天數，這象徵著台灣徹底揮別威權體制的陰霾，迎向民主和充滿希望的未來。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，我們不會忘記，不論是團結抵禦侵略的血淚，還是前仆後繼為了追求民主自由、實現主權在民的無私犧牲，那些曾經與這塊土地交織的故事，都是我們共同的記憶。而歷經千辛萬苦所打造的「民主台灣」，正是台澎金馬兩千三百萬人在這個世界最明確的定位。台灣是亞洲的民主燈塔，對仍然在威權統治下，生活在黑暗中的每一個人，永遠傳遞著希望的光芒。

「今年也是台灣崛起的一年！」賴清德說，當前世界各國都遭遇劇烈的變化和挑戰，台灣也不例外，除了俄烏戰爭、中東局勢動盪，以及中國持續軍事擴張，在經濟與產業上，也有美國關稅政策所帶來的衝擊。

但台灣人民沒有被擊倒，反而創造了國際稱羨的經濟表現，根據亞洲開發銀行最新的報告，將台灣今年的經濟成長率，由百分之3.3大幅上調到百分之5.1，「是亞洲四小龍之首，也超越了中國。」語畢，獲得全場如雷掌聲。

賴清德續指，台灣除了出口金額持續創下新高，就業狀況25年來最好，股市也連續6個月上漲，站上27301歷史高點，台股市值更超過3兆美元，成為全球第八大股市。外匯存底也首度突破6千億美元大關，創下歷史新紀錄。在逆境中，百折不撓；在挑戰中，越挫越勇，這些，都是台灣人民的共同成就，請讓我們為彼此喝采。

賴清德強調，這些亮眼的經濟成果，也是台灣半導體，以及資通訊、電子零組件等相關產業帶頭所締造的輝煌紀錄。它們在全球供應鏈占有的優勢地位，是來自長期累積的技術及製造能力、獨特的商業模式，配合政府科學園區等關鍵政策所匯聚而成；這是幾十年共同努力所淬鍊出來的重大產業成就，是全體台灣人民的資產。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法