    宣布打造「台灣之盾」 賴清德：建構有效攔截嚴密防空系統

    2025/10/10 11:05 記者陳政宇／台北報導
    今天（10日）是雙十國慶日，總統賴清德發表上任後的第二次國慶演說。（記者羅沛德攝）

    今天（10日）是雙十國慶日，總統賴清德發表上任後的第二次國慶演說。賴清德宣布，新的國防預算要達成三大目標，包括加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統；同時要加強引進、結合高科技及AI技術；並持續投資國防創新科技。

    賴清德表示，今年是二戰終戰80週年，二戰的結果也告訴我們，「侵略必敗，團結必勝」，和平必須靠實力，他要向國人和國際社會宣示：今年底將提出國防特別預算；明年度國防預算按照北約標準，將超過GDP百分之3；並且也會在2030年前，達到GDP百分之5，展現守護國家的決心。

    賴清德說，國防支出的增加並非漫無目的，而是有應對敵情威脅的明確必要，也是發展國防產業的動力，透過新的國防預算，要達成三大目標。第一，加速打造「台灣之盾」，建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網；第二，加強引進、結合高科技及AI技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能。

    第三，持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業的實力，透過在地研發、設計、生產製造，深化本土供應鏈，台灣可以加速產業升級，強化軍備韌性、提升國防工業能量，進而成為友盟信賴的安全合作夥伴，共同排除紅色供應鏈，為自由民主國家建立國防信任，一起建構守護自由民主價值的堅強防線。

    賴清德說，我們有決心透過實力維護和平，深信實力不只要透過軍力，也要透過全社會的韌性。過去一年透過「總統府全社會防衛韌性委員會」的努力，凝聚了政府與民間、中央與地方更強大的力量，並整合災防與防衛，來強化軍民之間的協作能力，我們也持續加強民力訓練、能源、醫療、資通網絡、金融等韌性，全面提升對各項危機的應變能力。

    賴清德強調，建構全社會防衛韌性，需要每一分力量。上個月發布了最新的《台灣全民安全指引》手冊，內容涵蓋各種天災、甚至軍事侵略等極端情境的應對策略，這本手冊將逐步推廣到家家戶戶，因為唯有全民參與，自助助人，台灣才能有更強大的韌性，因應各種挑戰。

